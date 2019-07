Recension: Gurgelgrind i solen med Dying Fetus på Gefle Metal Festival

Som en varm omfamnande björnkram. Så kan jag beskriva känslan över att mina tonårsfavvisar Dying Fetus visade sig vara bokade till årets Gefle Metal Festival. Ett band som passar utmärkt in i lineupen. Crossover i någon mening mellan en rad olika hårda genrer men kanske enklast beskrivet som brutal dödsmetall av amerikanskt snitt. Basisten Sean Beasley konstaterar att det är första gången "here". Med det menar han förstås på GMF. Tror inte han har glömt spelningen 2012 på föregångaren Getaway Rock.

Som det stora fan jag är av den här powertrion är jag förstås part i målet, men jag vill ändå hävda att de är ett av de på band på årets festival som kan ha haft störst inflytande, åtminstone inom sin nisch. Fasligt många har inspirerats av dem och de får anses ha något helt unikt. Groovet är nummer ett. Det rockar något djävulskt kring de långsammare partierna. Detta blandas med perfekt avvägd mängd brutalitet, klistriga slingor och hookar. Kort sagt: väldigt catchy.

Som om inte detta vore nog är texterna värda att ta till sig. Speciellt på "Killing On Adrenaline" (en av de absolut bästa skivorna som gjorts) och "Destroy The Opposition". Lyriken var på dessa två givar antiimperialistiskt och anarkistiskt lagd med rasande angrepp på krigshets, etablissemang och kapitalism. Fokus under trekvartarna i Gävle är dock naturligt nog på senaste "Wrong One To Fuck With". En platta som tyvärr inte är lika minnesvärd, om än långt från ett haveri. Jag kan tänka mig att det kanske inte är jättespännande att höra just detta material live för den som inte är inlyssnad.

Kombinera detta med att tidpunkten för showen är eftermiddag i sol utomhus så är resultatet inte total eufori. Men några smärre circle pits lyckas frontmannen John Gallagher få till i alla fall. Och det är alltid värt att se det döende fostret från Maryland, som i allra högsta grad lever och har hälsan trots sitt namn.

PÅ SCEN

Dying Fetus

Gefle Metal Festival

Fredag 19 juli 2019

Betyg: 3 av 5 (en stark sådan)