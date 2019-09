Recension: Levande och säregna djurdockor när Skottes spelar ”Zebrastians banan”

Bland aktuella dockföreställningar i höst kan ”Operation Klotty”, ”Avenue Q” och ”Allram Eest” nämnas.

Det som skiljer dessa uppmärksammade dockföreställningar från andra – genren har aldrig legat i träda – är att de riktar sig också till en vuxenpublik. Inte heller det är nytt, men de senaste decennierna har dockteatern allt mer kommit att förknippas med barnkultur.

Inte för att förringa duktiga barnteatrar som alltid har utnyttjat dockornas möjligheter, men dockan är en allt för användbar figur för att bara användas för den yngsta publiken.

Ett bra exempel på att dockor kan göra det som mänskliga skådespelare inte förmår är ”Det nya riket”, som turnerade i Folkteaterns regi förra hösten. En föreställning om vår tids stora politiska frågor. Inte direkt barnunderhållning.

För Hans Kellerman på Skottes är dockorna inte en trend. Han har stått fast och teaterns trender har kommit ifatt honom.

I nya ”Zebrastians banan” berättar han tillsammans med Ove Zacco Andersson, som förhöjer föreställningen med sina musikaliska bidrag, om zebran Zebrastian som hittar en banan på savannen. Smaskigt, men problemet är att han inte med sina hovar kan hantera bananens skal.

Apan, som ligger och slår dank en bit bort, har dock händer som kan skala bananen. Om det inte vore för att han är förfärligt upptagen.

Sedan inleds en kedja där Zebrastian måste be flodhästen be buffeln be lejonet be apan att skala bananen, eller hur nu ordningen är, enligt modell från Katten-på-råttan-råttan-på-repet.

En dramaturgi väl anpassad till de minsta barnen – ”Zebrastians banan” spelas från fyra år och uppåt – som får ligga steget före.

Allt tar plats på ett rullband i scenens förgrund, där djurdockorna möter varandra. Bakom dem finns ett stort hjul med miniatyrer som får representera savannen, och under föreställningens gång kan vi följa hur djuren rör sig över hjulet. Tyvärr är miniatyrerna för små för åtminstone min syn. Föreställningen fungerar fint ändå och när de ska spela på förskolor med den kommer inte hjulet, av praktiska skäl, att få följa med.

Savannen är ett exempel på den omsorg som Hans Kellerman lägger på detaljerna i sina föreställningar. Men det är dockorna som jag blir mest förtjust i. Så levande och så säregna! Dockorna är bara ett av inslagen i ”Zebrastians banan” som visar vilken mångfacetterad konstnär som Hans Kellerman är.

*

TEATER

”Zebrastians banan”

Medverkande: Hans Kellerman och Ove Zacco Andersson

Produktion: Skottes Musikteater

Föreställningen spelas även 21/9.