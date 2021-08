Recension: Per Andersson stal showen då Diggiloo på smittosäkert vis intog Strömvallen

I februari 2020 var senaste gången undertecknad såg en konsert i större format, då med Danny Saucedos show på Gavlerinken. Sedan kom corona och med undantag av underhållning till maten på Gästis i Varberg och ett bluesband i samband med Musikhusets öppning samt från annan krog Robban Solvefjord på Järnvägskrogens utomhusscen, har jag inte sett ett dyft sedan dess.

Diggiloo känns som en adekvat återställare. Folkligt så det förslår med en bred mix av välkända låtar. Ett koncept jag personligen inte går i gång på hundraprocentigt, men jag respekterar ihärdigheten och seriositeten hos arrangören Krall Entertainment som till och med har varit uppe på regeringsnivå för att få i genom sin turné.

De lyckades inte få till det på alla planerade orter, men på Strömvallen gick det att bevisa att arrangemanget kunde genomföras på smittosäkert vis. Och under kvällen visar de även att de är noggranna med detta. När det blir för mycket köbildning under paus och utsläpp säger en kvinna till i mikrofon på ett bestämt men trevligt sätt.

Nu var det dock inte smittsäkerhetsaspekten folk hade köpt biljett för. Som vanligt i Diggiloo-sammanhang får publiken ett digert program. Denna gång innehåller det totalt 34 stycken nummer med flera av dessa potpurrier. Bäst artist är tveklöst, en komiker. Jag skrattar åt så gott som allt Per Andersson tar sig för den här kvällen, han är i sitt esse, snarare än högre lägstanivå, tror jag. Energin är hög helt enkelt, oavsett om han imiterar Anders Tegnell med tillhörande samlagsscen med David Lindgren eller tjatar om att få göra ett Galenskaparna-nummer med Tusse. Sen kan det också spela in en smula att jag satt i somras och kollade i en fotokatalog från Fässbergsgymnasiet från 1994 då Andersson gick där, men det tar vi en annan gång.

Bland de musikaliska numren som låter bäst kan jag nämna David Lindgrens italienska version av Paul Potts: "Time To Say Goodbye" som då heter "Con Te Partirò". Bra och tydligt uttal, förutom på ordet "più" där det behövs mer svenskt "u" än "o". Det är också roligt att höra favoriten "Mio, min Mio" där Per Andersson inleder med att skojspela med en panflöjt. I sista numret ska "Blinding lights" med Weeknd få en särskild salut som fräsch. Mer i den stilen hade uppskattats, men jag fattar att det inte får bli för mycket nytt i mixen.

Tusse som var en av årets nykomlingar knockade inte i sitt inledande solonummer "How Will I Know" men kom till sin rätt bättre senare. Verkar även ha uppstått en bra kemi mellan honom och Andersson.

PÅ SCEN

Diggiloo

Strömvallen, Gävle

Fredag 20 augusti 2021

Betyg: 3 av 5