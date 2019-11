Recension: Stor spelglädje i maratonhyllning till Woodstock på Gävle konserthus

Lejonparten av alla på plats i Gävle konserthus denna lördag var högst troligen födda 1969 då Woodstock ägde rum. En kvalificerad gissning är att en inte oansenlig del även var vid så pass mogen ålder då att de också hade haft en teoretisk chans att kunna deltaga på festivalen.

Det har varit mycket nostalgi det här året precis som förra. 50 år sedan de ikoniska åren 1968 och nu 1969. En tid jag själv kommit att betrakta som ett slags år noll för populärkulturen. Uppenbarligen i likhet med många andra, för det är fullsatt i Gevaliasalen. Dagen innan har jag varit och sett Kebnekajse på Musikhuset, ett annat gäng ur samma generation, om än ur en mer psykedelisk, instrumental och svensk tradition. Glädjande nog var det fullt även där och samma höga medelålder bland åhörarna.

Kvällen inleds med "Woodstock" som jag faktiskt trodde var skriven av Crosby Stills Nash Young. Dock upplyste Dan Hylander om att det var Joni Mitchell som skrev den från centrala New York då hennes manager avrått henne att åka till Woodstock, för att i stället prioritera medverkan i ett tv-program. Detta är ett typexempel på kul anekdoter som hyllningsgänget ger. En del av dem vet den redan som till exempel sett "Woodstock - tre dagar vi aldrig glömmer", ute på SVT Play, för att nämna en av många skildringar. Men det är också så pass bra fakta att den tål att upprepas. Som att besökare som snedtrippat på lsd fick hjälpa nästa snedtrippare när de kommit tillbaka till verkligheten i en speciell station bakom scenen.

Janne Åström hade jag noll koll på, men denna störtsköna korsning av Fred Åkerström och Micke Dubois får kvällens första stående ovation med sin tolkning av Joe Cockers "With A Little Help For My Friends". LaGaylia Frazier får samma behandling av publiken efter sitt Janis Joplin-medley. Det blir även pigga inslag när Conny Bloom och Clas Yngström kommer in och får visa upp sina ostridiga gitarristfärdigheter. Den senare gör Jimi Hendrix "Star Spangled Banner" som faktiskt framstår som kusligt likt originalet. Imponerande.

Får jag känslan av att vara på Woodstock 1969 av denna mastodontkonsert på tre och en halv timme? Svaret är nej. Men det är en stark hyllning som lyckas ge ett vitt spektra av den vida samling olika genrer som representerades på Woodstock. Det är alltså inte fråga om tribute här i att efterlikna exakt vare sig musikaliskt eller utklädningsmässigt. Spelglädjen går inte att ta miste på. Det märks i synnerhet mot slutet då vi i sann marathon-Woodstock-anda, med start i "Johnny B. Goode" får det längsta extranumret jag varit med om. Säkert minst en kvart.

PÅ SCEN

Woodstock 50 år med Py Bäckman, Dan Hylander, Mikael Rickfors, Conny Bloom, Mats Ronander, Janne Åström, LaGaylia Frazier, Clas Yngström och band.

Gävle konserthus

Lördag 16 november 2019

Betyg: 3 av 5