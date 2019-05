Discokungen Magnus Carlsson bjöd in till partykväll med imponerande show: "En titt i backspegeln"

Från Barbados till Gamla Stan kallas showen. Det är en tidskavalkad över vad Magnus har åstadkommit under 25 år som artist. Inte bara musikaliskt utan även personligt. Det började 1992 med att han var med och startade Barbados som var populära under hela 90-talet och början av 2000-talet. De hade - bland många andra - hits som Hold me, Belinda och Kom hem, den senare segrare i tävlingen Dansbandslåten år 2000.

Sedan följde tiden i popgruppen Alcazar, som varade till 2005. Då lämnade han gruppen för att istället satsa på en solokarriär. Han har i sina olika konstellationer varit med i Melodifestivalen med blandat resultat.

Dessutom har han turnerat världen runt, spelat teater och gett ut massor av musik. Nu är han ute på turné tillsammans med fyra dansare. En sprakande och eldig show i nostalgins tecken.

– Det här är en titt i backspegeln, säger Magnus. Ett 25-årskalas, men det är ingen "farewell-turné", jag tänker hålla på lika länge till!

Det är välkomponerat med en mix av gammalt och nytt framfört i kronologisk ordning, oftast i form av potpurrier. Dansarna är oftast med, i tidstypiska kläder som de byter till på nolltid - imponerande. Höjdpunkter från förr var " Devil in disguise (en Elvislåt), och The lion sleeps tonight. Där visade Magnus att han är en skicklig falsettsångare. Publiken klappar händer, visslar och visar att det är så här de vill ha det. Det blir stående ovation och jubel som nära nog lyfter taket. Det ska nämnas att inget band finns på plats, all musik är förinspelad förutom sången då.

Ett känslosamt avbrott kom efter en stund. Ensam på scenen med bara en enda spotlight på en helt vitklädd Magnus. Han berättade om sin svåra tid innan han kom ut som homosexuell. Han visade löpsedlar med krigsrubriker som skrev om hans vånda.

- Jag höll på att gå sönder. Skulle jag "komma ut" eller inte? Vad skulle konsekvenserna bli? Till slut blev situation ohållbar och jag tog steget.

Det var helt tyst under hans berättelse. Sedan bröt jublet ut - ett tydligt erkännande av hans mod.

Showen har ett högt tempo. Koreografin är genomarbetad och allt går smidigt, det märks att det är välrepeterat. Det gäller också de tillbakablickar som projiceras i fonden. Ett ljusspel följer musiken under hela föreställningen. Allt är mycket proffsigt gjort. Många (snabba) klädbyten som illustrerar de olika tidsepokerna, liksom den dans som just då var populär, det är uppskattade inslag. Här får vi höra rock, dansmusik, twist och calypso bland annat.

Ett break blir det när Magnus sätter sig vid pianot och framför en hyllningslåt till Lill-Babs. Den handlar om att en artist måste kunna möta sin publik då och då - det är ett ansvar.

Men tyngdpunkten i programmet är kärleken till discomusiken.

- Jag älskar dom här låtarna! utbrister Magnus. Jag har sjungit dom över hela världen och dom håller ju än. Vi har sålt 13 miljoner skivor, det säger väl något?

Det är ett understatement att säga att publiken är entusiastisk. De fans som var med under discotiden - och de var många av dem på Konserthuset i fredags - var saliga i de dryga två timmar som jättepartyt ägde rum. Även om säkert några av dem blev både lomhörda och hesa. Volymen var ibland i högsta laget nämligen. Men både öga och öra och hjärta hade fått sitt: En imponerande show av Sveriges disco-kung, Magnus Carlsson

Kjell Jansson

PÅ SCEN

Magnus Carlsson: Från Barbados till Gamla Stan

Gävle Konserthus

Fredag 3 maj 2019

Betyg: 4 av 5