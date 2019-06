Konstutflykt: Konstnären som skapade sitt livsverk när andra pensionerat sig

Bottenvåningen på Uppsala konstmuseum är i sommar som att komma in i en grönsaksbutik. Inte bara för att konsten i ett av rummen visas i grönsakslådor, utan för att själva målningarna i den retrospektiva utställningen med Anselme Boix-Vives är som högar med grönsaker: färgrika, lockande, vilt växande.

Anselme Boix-Vives (1899-1969) föddes i Spanien men emigrerade i tonåren till Frankrike, där han under stor del av sitt liv drev en grönsakshandel. Först vid 63 års ålder övertalades han att ta upp målarpenseln. Under de få år som han fick som konstnär var produktionen enorm, 2 400 verk, och han målade snabbt in sig i den franska konsthistorien i allmänhet och i synnerhet art brut-traditionen.

Hans färgrika målningar är inte personliga favoriter hos mig, men det är onekligen en spännande del av den europeiska konsthistorien som kommit på sommarbesök till Uppsala.

Förförståelsen att han var grönsakshandlare gör kanske att man läser in väl mycket växtkraft i hans måleri. Inte för att Uppsala konstmuseum gör mycket för att tona ner denna mer prosaiska sida av Anselme Boix-Vives liv när de väljer att ställa ut vissa av verken i grönsakslådor. Utställningens titel är ”På besök hos Anselme Boix-Vives” och upplevelsen ska vara lite som att göra ett ateljébesök. Intill grönsakslådorna står ett bord med kritor och papper, inbjudande till att skapa i Anselme Boix-Vives anda.

De målningar som gör sig bäst är de som har fått lite större vita ytor omkring sig, där färgen verkligen får blomma ut i frihet och inte behöver trängas med en annan färgexplosion intill. Han jobbade i flera tekniker, bland annat med emaljfärg och gouache vid sidan av kritorna, och när han inte målade skrev han, som den pacifist han var, fredsmanifest.

Här finns flera målningar att bli förtjust i, som exempelvis ”Fin dam rökandes pipa”. Anselme Boix-Vives gestalter för tankarna till animerad film, skulle kunna vara varelser ur någon Pixar-rulle. När han målar en biskop, ser Guds representant på jorden ut som Yoda från ”Star wars”.

Det som ändå fascinerar mig mest med Anselme Boix-Vives är att detta konstnärliga livsverk kom till så sent, så koncentrerat i tid. Har alla dessa bilder funnits i honom hela livet? Den etablerade sanningen är att tänkandet blir mer konventionellt med åren, att de kreativa genombrotten tillhör ungdomen, men Anselme Boix-Vives ger hopp om att vi har våra bästa år framför oss.

Utställningen ”På besök hos Anselme Boix-Vives” pågår till och med 15/9.