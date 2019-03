Okänt konstfynd från Gävle visar nu sig på Galleri K

Att det kommer nya konstnärer som är obekanta, debutanter som tar sina första trevande steg in i ett galleri, är fullt förståeligt. Men att det finns konstnärer verksamma i Gävle som har varit verksamma i decennier och som jag ändå inte har sett förrän nu är helt obegripligt.

Magnus Björklundh är en sådan konstnär. Han gick på Gävle Konstskola under tidigt 1990-tal, och har fortsatt med konsten parallellt med ett yrkesliv som snickare, men han har inte haft någon större separatutställning i hemstaden.

Medverkat på Liljevalchs vårsalong har han dock gjort, liksom ställt ut på författarduon Erik Axl Sunds galleri i Stockholm.

Det tog lång tid innan Magnus Björklundh kände sig mogen att ställa ut, innan han fann sitt konstnärliga språk, innan han ”hittade hem”, som han uttrycker det själv.

Nu får dock konstpubliken i hans hemstad se hans måleri i gränslandet mellan det konkreta och det abstrakta.

Det är ett måleri som förenar det strama med det vilda, slumpen med det metodiska. Linjen är central i de stora målningarna. Antingen vertikala eller horisontella ligger linjerna i olika färger.

Magnus Björklundh använder inte någon pensel, utan målningarna skapas med trästickor doppade i färg som i lager efter lager får verket att växa fram. Här kommer också slumpen in. Avtrycket som stickan sätter skiftar, vilket ger den slumpeffekt som konstnären söker.

De kan antingen ligga tjockt, utan att så mycket av bakgrunden avslöjas, eller med större mellanrum, som i stora ”Go in to the lines”, där det är som om en hel värld gömmer sig bakom gallret av vita linjer som flyter ner likt stearin.

Det är ett måleri med en stark musikalitet, en improvisation utifrån en matematisk exakthet. Linjerna ger en stadga till bilderna och även om metoden är densamma i målningarna så har de skilda stämningar av de olika färgvalen. I ett verk har Magnus Björklundh också experimenterat med sin ”duk” genom att göra en box av den (att de flesta konstnärer inte kan försörja sig på sin konst är förstås ett gissel, men det finns också fördelar – gissningsvis är det Magnus Björklundhs erfarenhet som snickare som får honom att, om ordvitsen ursäktas, tänka utanför boxen).

Var och en som ser dessa nonfigurativa bilder kommer att läsa in sina egna berättelser i dem. Att jag i linjerna ser strängar, som på ett instrument, kanske är ett resultat av den känsla för rytm som Magnus Björklundhs måleri förmedlar.

*

KONST

Magnus Björklundh

Galleri K, Gävle

Utställningen pågår 30/3–14/4