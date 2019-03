Recension: Hampus Nessvold sätter i gång tankarna om manlighet på Gävle Teater - men var är männen?

Mia Skäringer har regisserat "Ta det som en man" och det märks - big time! Faktum är att Hampus Nessvold påminner otroligt mycket om Skäringer i sin leverans av repliker. Det är något med det småcyniska sättet att avsluta en poäng eller punchline, gärna följt av öppen mun - för att understryka det bisarra i det han just sagt. Det kan vara omedvetet och är hursomhelst inget som stör.

En annan likhet med Skäringer är förstås det feministiska budskapet, men Hampus Nessvold lyckas framhålla det utan att överhuvudtaget nämna ordet feminism. Utgångspunkten är hans uppväxt i Värnamo som normbrytare. Någonstans i tweenie-åldern insåg han att det fanns könsroller att förhålla sig till. Hans svar blev att plocka ner idolen Suzanne Reuter från väggen när killkompisar kom på besök. Och under högstadiet ena stunden vara "mjuk och go" med tjejerna för att sedan bete sig som en "apa", för att passa in bland killarna. Han trodde att han måste vara bög på grund av sina estetiska intressen, men så var inte fallet. I vuxen ålder (han är bara 22, så det var inte längesen förändringen skedde) har han rannsakat sin manlighet, sitt sexliv, sitt förhållande till andra män - och om detta berättar han på ett rappt och humoristiskt sätt med kortare avbrott för utmärkta sångnummer.

Föreställningen landar onekligen helt rätt i tiden. Mansrollen är under lupp och det pratas allt mer om ämnet. En favoritbit i föreställningen tillhör en fiktiv vaktmästare med dildo i verktygslådan som ifrågasätter just detta. Lysande imitation tycker jag, men konstigt nog skrattar inte så många just här.

Hampus Nessvold knyter ihop säcken snyggt genom att våldtäktsrubriker projiceras på skärmen bakom honom. Han visar på konsekvenserna som kan bli av att inte prata om sex med sina barn eller i skolan på ett förutsättningslöst sätt. Då får porren vinna och unga mäns sexualbild förvridas i en tidig ålder. Det lyckas han visa utan pekpinnar.

Lite synd då bara att kvinnorna var så överrepresenterade i publiken. Precis som under Mia Skäringers föreställning skulle fler män ha nytta och nöje av att se "Ta det som en man". Jag känner själv som man att tankar sätts i gång - att jag börjar reflektera över min egen manlighet. Säkert skulle också en yngre publik kunna bli inspirerad. Kan tänkas att sexskämten anses för grova för dem i en skolföreställning, men som verkligheten ser ut i dag har de nog sett betydligt grövre prylar på internet nedan.

PÅ SCEN

Ta det som en man - en föreställning av och med Hampus Nessvold

Gävle Teater

Torsdag 14 mars 2019

Betyg: 4 av 5