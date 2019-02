Recension: Så var Seinabo Seys spelning i Gävle Konserthus: "Ibland fantastiskt bra"

Redan innan hon släppt sitt första album hade Seinabo Sey fått pryda ett frimärke, haft en utsåld konsert på Dramaten, uppträtt på Jools Hollands prestigefyllda och viktiga BBC show samt spelat i både i USA och England. För bara några månader sen spelade hon på Globen så vi ska nog känna oss lite lyxiga att vi fick se och höra henne på ett sånt intimt ställe som Gävle Konserthus ändå kan vara, en nästa gång kanske inte blir av i vår lilla stad.

I andra låten, den magiska Hard time börjar hela salen sittdansa utom tjejerna på översta våningen som står upp från sekund ett. Än så länge har Seinabo Sey bara gjort två egna album men fyller ut kvällens konsert med finfina versioner av Nina Simones ”Don’t let me be misunderstood” och Bob Marleys ”Is this love”

Hon raljerar lite över att recensenten i Uppsalatidningen skrivit att hon wailar lite för mycket och spelar för många ballader, men tyvärr har den skribenten lite rätt i det hen skrev. När de skruvar upp tempot och tyngden attackerar hos som en kramgo stor hund står hela salen upp och dansar med och visst, det senaste albumet är ju mer soft pop medans det första var ju klassisk R’n’B så det är väl klart att vi får även de där softare låtarna där vi verkligen får höra hennes och körtjejernas enorma register.

Ibland är det rent ut sagt fantastiskt bra, speciellt i de snabbare låtarna men ibland är det ”bara” bra. Jag tror de 750 personer som hade klätt upp sig för en kväll med bra musik knappast blev besvikna.

Trots allt är den fina avslutningen med Still och Poetic så vackert varm som man vill att det ska vara innan man går ut i den svala vinterkvällen.

Peter Alzén

PÅ SCEN

Seinabo Sey

Gävle Konserthus

Lördag 16 februari 2019

Betyg: 4 av 5