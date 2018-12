Topplista: De gjorde årets bästa Gävle-album 2018

5. Greybeards- For The Wilder Minds

"Med det här albumet tar Greybeards ett rejält kliv framåt och kommer säkert att både locka fler albumlyssnare och slå ännu hårdare knock på livepublik än de redan gjort" skrev Camilla Dal om Gävlerockarnas andra album som kom i maj. För övrigt tätt följd av Gävlegruppen The Scrags "Anything". De delar på denna plats rentav.

4. Rikard Sjöblom's Gungfly - Friendship

"På skivan låter alltihop mer sansat och kontrollerat och ljudet är bättre, men jag gillar livekänslans direkthet, som hade blivit ännu bättre i en lokal för stående publik" skrev Camilla Dal om releasespelningen för detta album i november. Undertecknad kan dock gå i god för att även albumet är värt din tid. Här har inte minst direkta inledningsspåret "Ghost Of Vanity" samt den kanske mest minnesvärda slingan som löper genom "A Treehouse In A Glade" och verkligen sätter sig på huvudet. Plus många fler intrikata men ändå lättillgängliga kompositioner.

3. Svartanatt - Starry Eagle Eye

Wow, här hittar vi många hits. Inte minst "Hit Him Down" om Donald Trump, rökaren "Duffer" och min egen favorit "Wrong Side Of Town". Retrorockarna Svartanatt har med andra plattan tagit ytterligare ett steg på karriärstegen.

2. Prescriptiondeath - Hallucinosis

Musik helt i min smak från denna Gävlegrupp. Sju låtar på 13 minuter med ursinnigt rens (fastcore, power violence) men också betydande mängder tyngd. Kom i fysisk form på kassett, ett stort plus i min bok. Okej, detta är en ep, men den får vara med ändå på grund av den höga kvaliteten.

1. Crooked Letter - Sinnesro

"Låtmässigt är det tre spår som sticker ut som riktiga fullpoängare: "Trial And Error", "The Shivers" och "Sinnesro, Pt. 1"" skrev jag i min recension. Men: plattan ska höras i sin helhet, obs - för den är riktigt fin.