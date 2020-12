Region Uppsala begär aktivering av krislägesavtal: "Läget är mycket allvarligt"

Det innebär bland annat att arbetstiden kan förlängas till 48 timmar i veckan för personal på Akademiska sjukhuset.

– För medarbetarna innebär det att de kan schemaläggas med långa pass och vi förstår att det är tungt eftersom man arbetat så hårt under hela pandemin. Men läget är mycket allvarligt och vi måste se till att vården har den bemanning som behövs för att klara behoven. Det här är ett beslut ingen vill fatta, men vi är tvungna att göra det, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen i ett pressmeddelande.

Region Uppsala befinner sig sedan i början av november i förstärkningsläge, den näst högsta beredskapsnivån inom hälso- och sjukvården, och har inrättat en regional särskild sjukvårdsledning för att hantera pandemisituationen.

Den särskilda sjukvårdsledningen konstaterar att personalsituationen är mycket ansträngd, framför allt inom intensiv- och intermediärvården, och att alla möjligheter att lösa situationen på annat sätt är uttömda. Det är mot bakgrund av detta som Region Uppsala vill att krislägesavtalet aktiveras, skriver de i pressmeddelandet.

– Vi måste garantera vård för de svårast sjuka patienterna. Vi har redan gjort det som är möjligt genom att omfördela resurser, både inom regionens egna förvaltningar och med hjälp av privata vårdgivare. Vi bedömer också att den svåra situationen på sjukhuset kommer att fortsätta under överskådlig tid, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i pressmeddelandet.

För att krislägesavtalet ska kunna aktiveras krävs att en kommun eller region konstaterar att det råder krisläge som har en omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen. Ett särskilt beslut om aktivering av avtalet ska fattas av Sveriges kommuner och landsting och dess arbetsgivarorganisation Sobona. Styrelserna väntas ta ställning till begäran inom kort.

Region Gävleborg aktiverade sitt krislägesavtal den 23 december.

Fakta: Krislägesavtal

– Avtalet aktiveras av Sveriges kommuner och regioner, SKR, efter begäran av arbetsgivare. Först måste arbetsgivaren själv ha försökt lösa situationen.

– Avtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte längre gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet, som innebär längre arbetstid och högre lön.

–Den ordinarie arbetstiden inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar.

– Förutom ordinarie månadslön eller timlön utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Det innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Vid så kallad särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen per timme.

– Efter att krislägesavtalet har aktiverats är det aktiverat tills Region Uppsala begär att det avaktiveras.