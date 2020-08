Region Uppsala lämnar stabsläget efter 23 veckor: "Faran absolut inte över"

Arbetet med covid-19 kommer från och med 1 september fortsätta under den ordinarie linjeorganisationen. Det meddelade Region Uppsala under torsdagseftermiddagen. Det innebär att man lämnar det stabsläge som regionen gick in i 19 mars.

– Vi har haft stabsläge i 23 veckor, det är utan tvekan rekord. Fördelen med att arbeta i den särskilda sjukvårdsledningen är att det ger snabba informations- och beslutsvägar. Nu går vi in i en annan fas, och därför har vi beslutat att lämna stabsläget den 31 augusti, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Regionen meddelar även att samarbetet med länsstyrelsen, andra regioner, myndigheter och andra aktörer fortsätter.

– Faran med covid-19 är absolut inte över och vi kommer att fortsätta att arbeta med provtagning, spårning och smittbekämpning i vår ordinarie organisation.