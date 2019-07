Rekordungt lag tog Gävle GK till SM: "Det är helt otroligt!"

Gävle GK ställde upp med ett lag som hade en snittålder på 16,5 år vilket gjorde laget till det yngsta i tävlingen. Tjejerna visade på ett genomgående bra spel under tävlingens tre dagar. Bland annat gick laget in på hela tio slag under par på fredagens fyrbollstävling där Rebecca Gyllner och Alice Rindestig gick in på åtta under par.

Kaptenen Oscar Hertzman är väldigt stolt över sitt lag.

– Det är helt otroligt!

– Vi har fått ut allt ur samtliga sex spelare.

Hertzman menar på att laget höll en hög och jämn nivå tävlingen igenom - även i den svåra spelformen foursome.

– Vi fick ihop två bra riktigt bra foursome-par, foursome är alltid kritiskt.

Laget slutade på 1047 slag vilket var tre slag bakom segrande Österåkers GK. Topplacerade Stockholm tappade sin ledning under dagen och slutade tillslut trea, hela elva slag efter Gävle. Marginalen till trots blev avslutningen blev nervös för laget.

– Det skiljde ett och två slag i toppen under stora delar av sista dagen. Men vi pallade trycket, det är starkt av det här unga laget att hålla ihop det.

Att ta steget från division 1 kommer att bli en utmaning men Hertzman spår en ljus framtid.

– När vi började för tre år sedan var vissa av tjejerna bara 13. Nu har vi gått från division 2 till elitserien på tre år. Det ska bli otroligt spännande att se tjejerna nästa år.

– De tränar i princip dygnet runt hela året om. Vi kommer vara bättre när vi åker dit. Vi kommer att ha samma lag och tjejerna blir ett snäpp bättre för varje år - det är grymt.

Att klättra i seriesystemet låg dessutom helt i linje med lagets planer avslöjar Hertzman.

– Vi kom fyra förra året och då var vi inte nära toppen. Nu är tjejerna ett år bättre så målsättningen var att gå upp. Det var en tuff målsättning men den åkte vi hit med.

Avancemanget innebär att Gävle GK nu är representerade i lag-SM på såväl dam - som herrsidan.

– Det betyder jättemycket för Gävle Golfklubb. Det är ett fåtal klubbar som är det. Att vi är en av dem, det är inte bara stort för tjejerna utan för hela klubben.

– Vi arbetar med både killarna och tjejerna tillsammans och har en fin framtidsplan för hur de ska utvecklas i alla delar i spelet.