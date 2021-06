Rena snurren när fyranmatchen på Åbyvallen ställdes in: "Vet fortfarande inte riktigt varför"

Naturgräset på Åbyvallens A-plan, där Valbo vanligtvis spelar sina hemmamatcher, håller sedan en tid tillbaka på att läggas om.

Där går det inte att spela just nu.

Så Valbo har planerat att använda B-planen, som ligger en bit längre bort, när fyran nu drar igång.

Under måndagen tog Valbo en informell kontakt med Helges och informerade om var onsdagens match skulle spelas.

Sören Johansson:

– Det var spelare hos oss som tidigare spelat i Valbo som fick veta det då, och jag fick kännedom om det på måndagskvällen. Sedan var jag till förbundet i ett par andra ärenden vid klockan 13 på tisdagen, och då frågade jag om matchen och fick då veta att den planen inte är godkänd för spel i division 4 och knappt division 5 heller.

Det blev startskottet på en riktig cirkus, åtminstone om man frågar Valbos tränare Fredrik Boström.

– Ärligt talat vet jag fortfarande inte riktigt varför matchen inte spelades. Det första var att planen är för smal, men sedan har det pratats om bristande säkerhet också. Att det är för långt mellan planen och omklädningsrummen, att det inte finns möjligheter att spärra av för åskådare. Och att det saknas matchklocka.

– Det har varit många samtal mellan olika personer under dagen, hit och dit. Mellan oss och Helges och Eva Westin på förbundet. Först var planen inte godkänd, sedan var den kanske godkänd ändå, men så var den ändå inte godkänd, suckar Boström.

Vid en mätning konstaterades det att B-planen är 57 meter bred och förbundets krav är 60.

Om båda lagen är överens går det att spela ändå, men så långt kom aldrig de till synes förvirrade förhandlingarna.

Sent på tisdagseftermiddagen kom alternativet att spela matchen inne i Gävle klockan 20, om det var Strömvallen eller Gavlevallen som gällde finns olika uppgifter om.

Hur som helst sa Valbo nej.

– Helges tränare Mattias Hall ringde vid kvart i sex och sa att dom kunde spela. Men för oss funkade det inte med transporten med så kort varsel, vi har ett ungt lag med medelåldern på 19 år och bara två av våra spelare har körkort. Dessutom hade vi redan ringt domaren och blåst av allt, säger Fredrik Boström.

Domaren Andreas Löfqvist från Sandviken fick ett samtal vid kvart över fem.

– Jag fick bara veta att matchen inte gick att genomföra. Mer vet jag inte, säger han.

Sören Johansson som representerar Helges beklagar att det inte gick att lösa konflikten.

– Allt handlar om att vi fick veta det här för sent. Det gjorde att diskussionerna drog igång för sent inpå, om vi fått veta det här med några dagars varsel hade det kanske gått att komma överens på nåt vis. Vi hade ett gruppsamtal under eftermiddagen där jag också förklarade att för oss är det inget problem att det är långt till omklädningsrummen eller att det inte går att spärra av för publik, vi har inte de problemen längre.

Att inte ni kände till att Valbo planerat att spela sina hemmamatcher på B-planen är kanske inte så konstigt. Men borde inte förbundet haft kännedom om det tidigare, eftersom Åbyvallens A-plan ju varit obrukbar ett tag?

– Jo, det tycker jag också är konstigt.

I den frågan är Sören Johansson och Fredrik Boström överens.

– Det har ju dessutom spelats seriematcher på B-planen tidigare. Valbo har spelat seriematch där, och Ockelbo spelade där i division 5 i förrgår, säger Boström, som just nu svävar i ovisshet om framtiden.

– Var ska vi spela nästa hemmamatch? Det vet jag inte just nu. Vi kommer att begära en utredning från förbundet vad som egentligen hänt och vad som gäller. Jag tycker mest det är synd att en fin fotbollskväll stoppades.

Sören Johansson:

– Det är verkligen synd att det blev så här. Det blev en del missuppfattningar mellan oss och Valbo också. Men vi ska spela den här matchen och så hoppas jag allt är bra sedan. Jag kommer att plocka fram två förslag på nya speldatum och skicka över till Valbo redan i kväll. Sedan får vi prata igen i morgon.

Sporten har sökt Eva Westin, fotbollsutvecklare på Gestriklands fotbollförbund, under tisdagskvällen.