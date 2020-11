REPLIK: Smittskyddsläkaren: "Försök inte gömma er bakom smittskyddet"

Läs även: Regionfullmäktige hölls i Bollnäs – skarpt kritiserat av många: "Helt vansinnigt"

Politikerna i regionfullmäktige har blamerat sig å det skändligaste. När endast åtta personer får samlas har de samlats i stort antal, i en för trång lokal. Under pauser har man minglat och fikat som vanligt. Distans där? Gäller inte här, men för alla andra! Allt enligt den reporter som ringde mig under pågående möte, och ville ha en kommentar om varför reglerna gällde alla andra men inte politikerna. Till och med eleverna i skolan hade funderat och sagt ifrån. Kloka unga personer. De ser, förstår och reagerar. Vad är det för överklass av politiker vi har som inte bryr sig, inte tar till sig, inte fogar in sig i det vi alla andra må göra?

Oj, nu blev det konfrontativt. Så brukar inte smittskyddet agera.

Läs även: Trots löfte om förkortat möte – regionfullmäktige drog ut på tiden: "Vi får skämmas"

Men, en av politikerna, Henrik Olofsson använder i pressen ett gammalt välkänt, mycket uselt, tarvligt och ur retorik, talarkonst välkänt begrepp. Man tillskriver någon en ståndpunkt som aldrig uttalats. Argumenterar mot det för att avleda fokus mot sina egna fel. Jag ska som smittskyddsläkare ha sagt att ”kan vara okej att göra avsteg”. Kritiserar smittskyddet för den ståndpunkten.

Men det har aldrig skett, det är helt befängt. Det jag uttalade för den reporter, som tyckte det var surrealistiskt hur politikerna betedde sig under mötet som inte var akut utan planerat, var att det någon gång kunde vara ursäktligt om det handlade om samhällsbärande aktiviteter. Därmed inte tillämpligt om det var känt sedan länge och hade kunnat arrangerats på ett annat och smittsäkert sätt.

Så, försök inte gömma er bakom smittskyddet. Att vi skulle godkänt sammankomsten. Det är fel. Punkt.

Lars Wesslen, smittskyddsläkare Region Gävleborg