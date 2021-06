Restaurang tappade upp lådvin på flaskor och fyllde på vodkan med slattar – nu dras tillståndet in

Restaurangen i Bomhus har varit i trubbel med myndigheterna förut.

För drygt två år sedan fick man en erinran för ekonomisk misskötsamhet för sena skatteinbetalningar och förra sommaren fick man en varning då det upptäcktes att en anställd saknade arbetstillstånd. Vid ett annat tillfälle hittades olovliga utländska cigarettpaket på restaurangen.

I februari i år gjorde därför polisen tillsammans med Skatteverket, länsstyrelsen och kommunens alkoholhandläggare en gemensam kontroll för att titta närmare på varifrån alkoholen som serveras på restaurangen kommer.

Då upptäckte man att det i ett kylskåp låg två omärkta påsar med vin – en med rött och en med vitt vin.

Restaurangen förklarade att man tidigare köpt in flaskvin men gått över till bag in box, men då de var besvärliga att servera ur valde man att hälla över vinet i gamla flaskor som man sparat.

Men det är inte tillåtet enligt alkohollagen.

– Alkohol ska förvaras och serveras i den originalflaska eller förpackning som den köptes i. Det ska vara tydligt för kunden vad som serveras, konstaterar alkoholhandläggaren Lisa Hellström.

Lådvin kan man få hälla upp på en karaff och servera, men då ska det vara tydligt för kunden vad det är för vin.

Enligt restaurangen var det samma sorts vin i lådvinspåsarna som på flaskornas etiketter och man uppgav också att allt var köpt på Systembolaget. Men några kvitton som styrkte det kunde man inte visa upp.

Senare medgav man också att det inte var samma vin, men att gästerna informerats om det.

– Det allvarligaste felet här är alltså att det är en helt annan sorts vin som har serverats gästerna än vad som stod på flaskornas etikett, förklarar Lisa Hellström.

Restaurangen medgav också att en slatt från en annan vodkaflaska hällts över i en Absolut Vodka-flaska.

Vid inspektionen hittades även cigarettpaket märkta med engelsk varningstext. Cigaretter som inte får säljas i Sverige.

Enligt ägaren var de bara för eget bruk men en gäst vittnade om att denne köpt cigaretter på restaurangen och kunde också visa upp ett likadant paket.

När restaurangen senare skickade in kvitton och fakturor för att styrka inköpen av vodkan och vinet visade det sig att mer vin och sprit hade köpts in till restaurangen än vad som fanns i bokföringen och i den rapport som man varje år skickar in till Folkhälsomyndigheten.

Allt sammantaget gör att Socialnämnden i Gävle nu beslutat sig för att dra in pizzerians tillstånd att servera alkohol.

– Det var ett självklart beslut. Det är så många saker här som strider mot god alkoholservering, säger socialnämndens ordförande Lars Öberg (S).

Han konstaterar också att det här bekräftar sådant som man misstänkt sker på en del restauranger.

– Vi har hört att den här typen av saker ska ha förekommit, att man fyllt på flaskor och så, men det är första gången jag sett det på detta viset i en utredning.

Tidningen har sökt ägaren till restaurangen.