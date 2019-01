MAGNUS MÖTER: Lotta Sjöberg: "Det brann alldeles för kraftigt, jag försökte ta mig in så långt jag kunde..."

Det har spruckit upp efter ymnigt snöfall, solen skiner, termometern har sjunkit en bra bit under nollstrecket och det gnistrar i snön. Sommar-OS är bland de sista saker man egentligen borde tänka på.

Men är det något så ovanligt nu för tiden, som en sommarolympier som bor i Gävle som man ska möta så blir det så ändå – januarikylan till trots.

När Lotta Sjöberg ingick i det svenska ryttarlaget i hoppning i OS 2008 i Kina (tillsammans med Rolf-Göran Bengtsson, Helena Lundbäck och Peter Eriksson) bodde hon i och för sig inte här utan på gården utanför Enköping, hon hette inte ens likadant i efternamn – och när hon kommer gåendes över stortorget, i ridbyxor direkt ifrån Högbo, finns det inte en enda som känner igen henne.

Och så har hon inget emot att ha det.

Det är en stormig tid som till slut blåste den som tidigare hette Lotta Schultz, och som i år fyller 51, åt det här hållet.

Du kom till Gävle för att få lugn och ro, eller hur?

– Ja, det kan man säga. Efter min skilsmässa behövde jag börja om.

Du ville helt enkelt bort från allt det gamla?

– Lite så kändes det, ja. Och att det blev Gävle... ja, det var lite av en slump. Jag hade varit ganska mycket här eftersom jag tränat hästar hos en god vän här och Oliver, min son som var 15 år då, hade blivit bästa vän med hennes son. Jag frågade honom vad han tyckte, och så flyttade vi hit. Tanken från början var väl att vi skulle stanna tills han gått ut gymnasiet.

Men så dök Högbo Ridklubb upp.

– Ja, för tre och ett halvt år sedan. Dom skulle tillsätta en halvtidstjänst och jag tänkte att det där kanske är något för mig ändå. Fram till dess hade jag bara kört på med mitt företag, åkt runt och hållit kurser som jag brukar – men det jag snabbt upptäckte var att det ändå är ganska stor skillnad på att bo här jämfört med i Mälardalen när det handlar om att ta sig runt med bil i landet. Det tillkom liksom oftast ett par timmar extra restid. Det är väl det jag kan känna ibland, att det egentligen är lite för långt norrut för mig.

Nu är Lotta Sjöberg, hon tog tillbaka sitt barndomsnamn efter skilsmässan, heltidsanställd anläggningschef i Högbo – och om hon är totalt anonym bland folk ute på torget är det tvärtom där. När Stisse Åberg, ansvarig för Gefle Dagblads och Arbetarbladets 100-bästalista, uppmanade läsarna att skicka in förslag på namn som kan vara aktuella rasade det in mejl där det stod Lotta Sjöberg i rubriken.

– Haha, ja, hästfolket är ju bra på sånt där, skrattar huvudfiguren själv när hon får veta det.

Vad har du gjort som så många uppskattar?

– Jag tror helt enkelt att det krävs en person som är dedikerad sin uppgift, en som går i förgrunden och själv gör jobbet, inte bara pekar och säger hur det ska vara. Det räcker inte med att bara vara ett känt namn som tävlat i OS.

– När jag kom till Högbo var verksamheten i princip avsomnad och nu är det inte så längre. Det fanns 90 tävlingsboxar för uthyrning som stod helt oanvända, och det är ju genom sånt som man kan få in pengar. Vi har fått igång en tävlingsverksamhet. Nu räcker boxarna inte ens till när vi ska arrangera tävlingar här framöver.

Du tävlar själv fortfarande också, vilken nivå håller du i dag?

– Ja, jag tävlar med två hästar – Caribic och även Grand Espoire – jag vill fortfarande vinna och senaste året har jag vunnit tävlingar i 1.50-klassen, så... skillnaden är att jag bara tävlar nationellt och att det är längre mellan tävlingarna. Man hinner njuta mer av alltihopa då, det är skönt.

För några år sedan, då du nyss flyttat, sa du att du inte utesluter ännu ett OS. Gäller det fortfarande?

– När det gäller ålder så finns fortfarande möjligheter i den här sporten, det är inte för sent på det sättet. Men en elitsatsning kräver enormt mycket fokus, det kräver mycket ekonomiskt. Jag är stolt över det vi åstadkom 2008, med de förutsättningar vi hade. Men sedan är det hemskt mycket som ska stämma i övrigt också. Athina Onassis från Grekland, som i stort sett hade obegränsade ekonomiska möjligheter, kom till OS med sin häst – och så skadade den sig i sista stund och hon kunde inte starta. Man kan aldrig vara säker på hur det ska bli.

Ja, dina egna förutsättningar för att komma till OS 2008 var ju inte de bästa.

– Nej... Vi råkade ju ut för den där branden två år tidigare...

Vill du berätta om den?

– Det var januari då också, natten till fredagen den 20:e januari, och Micke var i Tyskland så det var bara jag, Oliver, som var nio år då, och en tjej som varit och lämnat hästar för träning hos oss och som sov över hos oss den natten. Dom hade varnat för snöstorm så min största oro när jag gick och lade mig var hur det skulle gå med plogning och sånt nu när vi var ensamma. Så när jag vaknade, klockan stod på 03.35, av ett ljud utanför så trodde jag först att det var vinden. Men så kände jag att... är det verkligen det ljudet? Vi hade sovrummet mot stallet, och jag gick upp och tittade ut. Jag minns att jag vek undan gardinerna, och då såg jag skenet från lågorna. Det var svårt att ta in det först, att förstå hur det låg till. Jag minns att jag till slut skrek "Nej, det brinner!".

– Det var både rationella tankar och kaos på samma gång. Jag försökte ringa 112 men telefonen var tvärdöd, ledningarna hade brunnit av. Och jag drog på mig kläderna och sprang ut.

Ni hade 18 hästar i stallet den natten.

– Ja. Och det var redan väldigt rökfyllt där inne, längst ner, jag gjorde mitt bästa för att försöka göra en bedömning och bestämde mig för att försöka ta mig in så långt jag kunde. Men det brann alldeles för kraftigt, och hästarna jag kunde se snurrade så dant i boxarna. Det var plastväggar emellan och jag minns att det luktade på ett speciellt sätt av röken från dem. Efter ett tag förstod jag att det inte skulle gå att rädda hästarna längst in, jag kunde inte göra mer. Jag såg att taket höll på att rasa in. Att ta beslutet och vända... det var hemskt alltså...

Fyra hästar räddade ni i alla fall, och en av dem var den du red OS med, Calibra.

– Ja, tjejen som sov hos oss fick ut en häst och jag tre. Jag har haft ångest för det där, om det var så att jag valde att rädda Calibra framför någon annan. Jag vet inte... kanske gjorde jag ett val mitt i all kaos. Han stod i mellandelen av stallet, och det var därför jag fick med honom ut. Det går inte att komma ifrån att man kände sig som en bödel i den situationen, att man valde vilken som skulle få leva och vilka som skulle dö.

– Men när brandkåren kom sa dom att som det såg ut hade dom aldrig gått in överhuvudtaget. Det hade inneburit för stor risk.

Vad var det som orsakade branden?

– Det är alltid svårt att helt säkert säga när allt är totalförstört. Men de trodde det var ett elfel. Vi hade byggt om den gamla delen tidigare, och det kan varit så att råttor gnagt av en ledning, det har uppstått en gnista som sedan ledde fram till en explosionsartad brand.

Nu har det gått nästan exakt 13 år, är du fortfarande påverkad av det du varit med om?

– Jag har fortfarande väldigt jobbigt när det stormar ute. Och jag har svårt för månaden januari, min mamma dog då också, för två år sedan.

Att två år efter brandkatastrofen rida Calibra i ett OS, den känslan måste varit väldigt speciell.

– Ja, det är klart det var speciellt. Men jag minns nästan ett annat tillfälle ännu mer. Bara månaden efter branden gick jag och Calibra felfritt i sista rundan i Barcelona och räddade Sverige kvar i superleague. Där hemma låg allt fortfarande helt nedbränt. När jag såg mig själv och Calibra på tv efteråt, det var starkt. Då kom känslorna.

– Det kan ha varit så också, att det blev ett sätt att hantera det som hänt, att jag fokuserade ännu hårdare.

Hopptävlingarna i OS 2008 gick i Hongkong, hur var det?

– Ett minne för livet så klart, bra organiserat i en miljö som kändes lite overklig, och jag fick rida individuell final. Jag var där i tre veckor – och mest nöjd var jag nästan över att vi fick bo på hotell. Jag vill gärna vara lite för mig själv, att bo i OS-by är inget för mig så det passade mig jättebra.

Calibra är en av blott en handfull av alla de hästar Lotta Sjöberg hanterat som hon talar om som sina favoriter, så att hästen året efter OS-starten hastigt tvingades avlivas var ännu ett hårt slag.

– Vi var på Irland för att tävla när vi hittade honom i boxen, han hade sparkat av benet på sig själv och veterinär på plats tog beslutet att det inte fanns något att göra. Så han avlivades där och då, på plats. Det var svårt att ta, och vi hade inte kraft nog att hantera det utåt. Det dröjde innan vi gick ut med det officiellt. Och efter det har jag haft svårt att få känslor för någon annan häst på samma sätt. Men nu har jag Caribic.

Vad är det som gör att man tar vissa hästar till sitt hjärta?

– Det är en kemi som är svår att förklara. Det är väl lite som att vissa människor fattar tycke för varandra. Kanske sitter det i ögonen, hur man ser på varann.

I Gävle har Lotta hittat kärleken på nytt också, i Peter.

– Vi träffades genom Anna, som har hästarna jag tränar. Hon drog igång "Singelklubben", ett gäng som tar sig ut ibland för att träffa någon och det var där han dök upp. Vi är ganska olika som personer så först tänkte jag att det där kan ju aldrig bli nåt, men så började vi inse att vi tyckte om samma saker och så vidare, och så vidare... och på den vägen är det. Han har inte något hästintresse på det viset, och mitt liv är väldigt annorlunda nu jämfört med åren då jag tävlade som mest internationellt. Nu tar jag mig tid att pusta ut, och så har jag aldrig haft det tidigare. Och jag trivs hemskt bra med det. Jag mår bra i dag.

Det låter som du blir kvar i Gävle.

– Ja, det känns så, jag har hittat rätt här. Jag har pappa här också, han bor på ett boende på Brynäs nu eftersom han är dement. Mamma och pappa, som också bodde på gården i Enköping, flyttade upp till Gävle när jag gjorde det, de ville vara nära Oliver.

– Sedan brukar jag säga "Det här har jag aldrig gjort förut – hur svårt kan det vara!?", det är lite mitt motto. Så man vet aldrig vad som händer.

Kanske blir det ett OS till nån gång.

– Och om inte, då har jag redan fått uppleva det. Det känns bra att ha med sig.

►Lotta Sjöbergs...

...favoritdag i veckan:

"Jag har faktiskt ingen favoritdag. Jag har aldrig sett saken på det viset, att någon dag skulle vara bättre än någon annan. Och mitt jobb har aldrig varit sådant att jag behövt bry mig om det heller. Så nä, alla dagar är lika bra för mig".

...favoritmånad på året:

"Det är maj, då ligger sommaren framför en. För första gången någonsin var jag helt ledig i somras, vi tillbringade den i vår sommarstuga som ligger väldigt skyddad och där man verkligen kan slappna av".

...favoritfärg:

"Oj, jag har lite olika favoritfärger. När det gäller hästarna är det och har alltid varit blått. På kläder tycker jag om naturfärger. Men om jag ska säga min absoluta favoritfärg så blir det grönt, i alla nyanser utom riktigt ärtgrön. Grönt påminner mig om naturen."