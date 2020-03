Ronnie och Karolina var snabbast – så gick det för lokala åkarna i Vasaloppet

Herrar: Ronnie Löf, Högbo GIF, 4.49.31, Fredrik Wallström, Naprapat Walle SK, 5.02.36, Mattias Nilsson, Ockelbo SK, 5.41.43, Lennart Romin, Naprapat Walle SK, 5.53.59, Christer Fyhr, do, 5.54.33, Rasmus Lundén, Gävle SK, 5.57.24, Daniel Westlund, Naprapat Walle SK, 5.58.24.

Joel Kröjs, IK Droppen, 6.02.20, David Boija, Österfärnebo IF, 6.05.05, Mattias Svärd, Gävle SK, 6.10.58, Carl Johan Herbst, ÅF Skidklubb, 6.11.09, Gustav Lindberg, Kungsgårdens SK, 6.13.56, Anders Svensson, Gävle SK, 6.32.28, Christian Brink, Gävle SK, 6.32.52, Jon Åkesson, Forsa OK, 6.34.17, Andreas Nehvonen, Järbo IF, 6.37.32, Daniel Englin, Gävle SK, 6.40.04, Patrik Käll, IK Rex, 6.41.24, Anders Möllerberg, Valbo AIF, 6.41.35, Olof Höglin, Gävle SK, 6.43.31, Jonas Forslund, Gävle SK, 6.45.32, Erik Lindgren, Gävle SK, 6.48.45, Emanuel Flodin, AXA SC, 6.52.39, Peter Thunell, Högbo GIF, 6.53.37, Jonas Eriksson, Gävle SK, 6.55.54.

Johannes Lindelöf, Högbo GIF, 7.00.00, Ulf Hedman, do, 7.01.51, Andreas Röstberg, Gävle SK, 7.04.01, Johan Lindkvist, Storviks IF, 7.08.48, Lars Klippmark, Gävle SK, 7.10.42, Sami Maliniemi, do, 7.13.46, Nicklas Winestedt, Järbo IF, 7.18.27, Emil Wikberg, Gävle, 7.22.49, Oskar Demby, Gävlepolisens IF, 7.23.32, Jonas Martinsson, Evertsbergs SK, 7.24.30, Martin Myhrberg, Ockelbo SK, 7.28.13, Kenneth Stark, Gävle SK, 7.28.47, Tommy Elomaa, ÅF Skidklubb, 7.32.47, Peter Folkesson, Årsunda IF, 7.33.28, Stig Jeppsson, Gävle SK, 7.33.35, Adam Hultman, AXA SC, 7.37.43, Krister Olsson, AXA SC, 7.39.41, Peter Ståhl, Gävle SK, 7.41.37, Zakarias Brouneus, Gävle SK, 7.43.16, Niklas Skogh, AXA SC, 7.43.41, Daniel Jenefeldt, Karlslunds IF SF, 7.45.14, Martin Wretlind, Sandviken, 7.46.36, Lasse Pettersson, Storviks IF, 7.46.48, Christer Backman, Jäderfors SK, 7.47.57, Fredrik Olsson, Åmots SK, 7.51.09, Mattias Björklund, Gävle SK, 7.59.33.

Jonas Nilsson, AXA SC, 8.00.13, Jonas Ekman, Åshammars IK, 8.00.48, Emil Larsson, Högbo GIF, 8.01.25, Jan Karlsson, OK Borgen, 8.02.38, Fredric Lagerström, Källbottens IK, 8.03.58, Marcus Aulenius, Gävle SK, 8.12.46, Daniel Kraft, Högbo GIF, 8.14.40, Lars Dahlqvist, Storviks IF, 8.17.41, Petter Gardström, IK Rex, 8.21.24, Joakim Jönsson, AXA SC, 8.21.45, Sebastian Hayden, Högbo GIF, 8.22.11, Anders Lindberg, Kungsgårdens SK, 8.23.50, Mikael Wennerstrand, Högbo GIF, 8.24.00, Ulrik Asp, Storviks IF, 8.26.20, Johnny Björk, Ockelbo SK, 8.28.57, Marcus Hedman, AXA SC, 8.29.05, Mikael Olsson, Ockelbo SK, 8.29.06, Peter Andersson, Gävle, 8.31.50, Håkan Östlund, Gävle SK, 8.35.47, Viktor Wachsmann, Gävle SK, 8.35.47, Andreas Forsling, Gävle SK, 8.37.11, Håkan Sundelin, Högbo GIF, 8.37.17, Johan Holmstedt, Söderfors GoIF, 8.38.05, Patrik Zetterström, Valbo AIF, 8.39.55, Marko Stugbäck, Hofors AIF Skid- och Cykelklubb, 8.48.08, Magnus Eriksson, OK Borgen, 8.49.22, Stefan Schönnings, AXA SC, 8.54.30, Lars Lindelöf, Högbo GIF, 8.55.26, Mathias Gärdh, Årsunda IF, 8.56.48, Jan Axelsson, Högbo GIF, 8.57.56, Jonas Pettersson, Halmstad OK, 8.58.33.

Anders Eklind, Gävle SK, 9.04.51, Johannes Lindblom, Ockelbo SK, 9.06.39, Anders Björk, Hofors AIF skid- och cykelklubb, 9.08.20, Torbjörn Jonsson, Ericsson Stockholm IK, 9.10.01, Fredrik Hydén, Storviks IF, 9.11.16, Jonas Boustedt, Gävle SK, 9.15.40, Fredrik Jansson, AXA SC, 9.16.20, Pierre Hållén, Östervåla IF, 9.21.14, Hien Tran, Gävle SK, 9.21.32. Johan Pettersson, Team B3IT, 9.25.41, Fredrik Åkerblom, Preem IF, 9.31.06, Erik Johannesson, Gävle SK, 9.32.03, Patrik Jogedal, Järvsö IF, 9.32.04, Kurt Hammas, Storviks IF, 9.33.12, Anders Lund, Storviks IF, 9.33.39, Bernt-Olov Jacobsson, IK Rex, 9.35.18, Bengt Eklund, Östervåla IF, 9.37.09, Stefan Olsson, Forsmarks IF, 9.37.22, Niclas Mattsson, Gävle SK, 9.38.09, Albin Axelsson, Karlsbyhedens OK, 9.39.33, Viktor Ståhl, Gävle SK, 9.43.07, Marcus Skoglund, Valbo AIF, 9.44.39, Tony Olsson, Hofors AIF Skid- och Cykelklubb, 9.44.53, Thomas Åkerlund, IFK Bergvik, 9.48.21, Erik Troeng, Storviks IF, 9.50.00, Johan Lingvall, AXA SC, 9.50.34, Uno Brinnen, Lima IF, 9.54.43.

Joakim Lindqvist, AXA SC, 10.04.25, Johan Berg, AXA SC, 10.05.21, Tomas Gunnarsson, AXA SC, 10.13.26, Hampus Stigbrand, Gävle SK, 10.14.45, Linus Bognesand, Gävle SK, 10.16.30, Philip Gunnari, AXA SC, 10.21.59, Eric Hellström, Gävle SK, 10.26.56, André Amiot, AXA SC, 10.33.33, Mikael Sandanger, AXA SC, 10.36.41, Robin Nässlin, Gävle SK, 10.39.45, Jonas Wretlind, Sandviken, 10.40.55, Mattias Jakobsson, Forsbacka, 10.43.53, Fredrik Olsson, Gävle SK, 10.44.51, Robin Andersson, Linsells IF, 10.49.52, Peter Dahlström, Vallsta SK, 10.51.30, Mattias Kranse, Östervåla IF, 10.59.54, David Hedman, Gävle SK, 10.59.56.

Johan Juhlin, Högbo GIF, 11.03.08, Hans Nordberg, Delsbo IF, 11.03.53, Peter Härmatis, Högbo GIF, 11.08.47, Sami Kuja-Halkola, Åmots SK, 11.11.51, Olle Mellström, do, 11.11.51, Gunnar Sundberg, Hofors AIF Skid- och Cykelklubb, 11.12.41, Jakob Johannesson, Stensätra SK, 11.31.52, Reidar Larsson, Ockelbo SK, 11.37.59, Caspar Carlfjord, AXA SC, 11.38.08, Eric Lindblom, Gävle SK, 11.49.50, Christer Gustavsson, Tierps IF, 11.51.03, Ulf Södergren, Åshammars IK, 11.51.09, Victor Amiot, AXA SC, 11.52.42.

Carl Normark, Gävle SK, 12.01.41, Anders Gustavsson, AB Karl Hedin IF, 12.03.04, Mattias Quadt, Springtime Sports Club, 12.05.29, Christian Amiot, AXA SC, 12.07.42, Mattias Andersson, Gävle SK, 12.07.49, Andreas Zetterström, do, 12.07.53, Felix Bengtsson Wirén, AXA SC, 12.08.44, Jonathan Klaussen, Umara SC, 12.11.45, Anders Bergsten, Team B3IT, 12.14.55, Filip Ek, AXA SC, 12.17.04, Marcus Ek, do, 12.17.05.

Damer: Karolina Sydner, AXA SC, 7.37.18, Erica Wåhlstedt, Valbo AIF, 7.44.26, Sara Grankvist, Kungsgårdens SK, 7.48.06, Madeleine Anttila, Järbo IF, 9.03.01, Stina Franzon, Stora Tuna IK SK, 9.41.39, Linnea Pettersson, Järvsö IF, 10.31.00, Emmy Fransk, Kilafors SK, 10.42.41, Sandra Asp, Åshammars IK, 10.44.13, Monica Hansson, Åshammars IK, 10.54.06, Maria Asp, AXA SC, 11.09.08, Lina Bergstedt, Månkarbo IF, 11.23.45, Maria Benterud, Ockelbo SK, 11.37.59, Annica Bergstedt, Månkarbo IF, 11.40.34, Rose-Marie Larsson, AXA SC, 11.43.57, Annika Ekström, Högbo GIF, 12.01.33, Beatrice Norberg, Gävle SK, 12.08.38, Sofie Ljung, Tierps IF, 12.13.24.

Fotnot: I de resultatlistor som vi har tillgång till finns inte längre placering med.