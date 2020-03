Så är tillgången på sjukvårdsutrustning i Gävleborg – går inte beställa: "Eskalerar det har vi utmaningar"

I takt med att antalet coronasmittade ökar har det runt om landet uppstått brist på viktig sjukvårdsutrustning. Det gäller framför allt andningsmasker och annan personlig skyddsutrustning för sjukvårdspersonalen. Särskilt hårt drabbad är Stockholmsregionen. I Gävleborg är läget än så länge under kontroll.

– Som situationen ser ut nu har vi inga akuta problem, då har vi utrustning för några veckor framåt. Men får vi en eskalering av antalet sjuka eller det sträcker sig över lång tid så har vi också utmaningar, eftersom det just nu inte går att beställa viss utrustning, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Gävleborg.

Vilka produkter handlar det om?

– Jag kan inte gå in på det i detalj men det är allt från ytdesinfektion till andningsskydd. Socialstyrelsen har tagit på sig ansvaret att samordna det här nationellt.

Socialstyrelsen rapporterade i veckan att deras inventering visar att flertalet regioner har brist eller risk för brist på sådan utrustning.

"Vid denna inventering rapporterades det sammanlagda antalet personlig skyddsutrustning i Sveriges regioner tillräckligt för 5 806 diagnosbesök och 1 444 vårddygn", skriver Socialstyrelsen i en sammanfattning av läget.

Med andra ord: den samlade skyddsutrustningen i landet räcker till att vårda 100 smittade i 14 dagar.

Socialstyrelsen försöker just nu köpa in mer skyddsutrustning och materiel för provtagning, både med hjälp av EU och på egen hand. En mindre mängd har börjat komma in.

Läkemedel uppges det däremot ännu inte vara någon brist på.

Till TT säger Jan-Olof Olsson, ansvarig för försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att situationen är extra ansträngd eftersom flera länder länder, som Tyskland och Frankrike, slutat exportera skyddsutrustning som de behöver själva.

– Det är klart att en upphandling alltid kan göras, men då krävs att det finns en marknad att handla på. Mycket av produktionen ligger i Kina och Kina har ju uppenbara problem att producera, säger Jan-Olof Olsson till TT.

De senaste dagarna har kritik riktats mot att bristen på beredskap i landet. I dag tillämpar de flesta regioner en så kallad "just in time-modell" där man aldrig har större lager än nödvändigt utan i stället litar på kontinuerliga leveranser.

– Totalt har Region Gävleborg ungefär två månaders lager för att klara vår normalförbrukning. Problemet i sådana här lägen är om det eskalerar och blir väldigt många fall på kort tid. Det är bekymret, säger Göran Angergård.

Betyder det att Region Gävleborg inte har en just in time-lösning?

– Det är en definitionsfråga. Det kan vara så att vi inte har lagret exakt på till exempel Gävle sjukhus. Men vi har en kedja som ska ge oss trygghet. Vi har avtal med en leverantör som har vissa krav på sig, bland annat två månaders normal förbrukning, säger Göran Angergård.

Klockan 13 i dag fredag håller regionen presskonferens om handlingsrutiner som ändrats det senaste dygnet. Då väntas regionledningen bland annat svara på om man kommer att upphöra med allmänna provtagningar av misstänkta smittade, något som bland annat Stockholmsregionen redan gjort.