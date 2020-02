Så behandlas ryggsmärta med Gävle sjukhus nya superteknik – ger snabb lindring: "Metoden okänd för många"

Klockan närmar sig halv tre på tisdagseftermiddagen och på Gävle sjukhus avdelning för interventionsröntgen är kaffepausen just avklarad. Röntgenläkare Tihomir Velinov och röntgensjuksköterskorna Lotta Ekström och Fredrik Ahlström gör sig redo för en ny patient. En äldre man med ischias, svåra ryggsmärtor som strålar ut i benen, ligger inne i behandlingsrummet och väntar.

– Jag kommer att gå in med nålen här i ryggen och spruta kortisonet i närheten av nervroten, förklarar Tihomir Velinov och visar på en röntgenbild.

Läs mer: Gävle sjukhus nya miljoninvestering – superteknik ska korta kön till skonsam behandling

Patienten har remitterats till sjukhuset eftersom han inte blivit hjälpt av andra behandlingar. Hans smärtor beror på en inflammation i en nerv i ryggslutet. Den behandling han nu ska få kallas för nervblockad. Det kommer inte att göra ont.

– De behandlingar vi utför här är i allmänhet skonsamma för patienten. Vi opererar inte på vanligt sätt utan använder tunna instrument. Det blir bara små snitt. Det räcker vanligtvis med lokalbedövning, säger Olle Haller som tillsammans med Tihomir Velinov är de läkare som utför ingreppen på interventionsröntgenavdelningen.

Efter rengöring och andra förberedelser sticker Tihomir Velinov in en tunn nål i ryggslutet på patienten. Därefter ska han spruta in kontrastvätska så att röntgenbilderna av det område som ska behandlas blir så tydliga som möjligt. Det är viktigt att nålen sitter exakt rätt för att behandlingen ska bli effektiv och det kortison som sedan ska sprutas in ska ge avsedd verkan. Via de röntgenbilder som kommer upp på skärmarna i behandlingsrummet kan läkaren att se hur nålen är placerad inne i patienten och göra de justeringar som behövs.

Det är ett precisionsarbete som kräver stor noggrannhet.

– Ja, men har man väl lärt sig det här en gång så kan man det, säger Tihomir Velinov.

Den här typen av ryggingrepp är i sig inget nytt på Gävle sjukhus. Men den nya apparaturen, en kombinerad skiktröntgen- och angiografiutrustning som kostat tolv miljoner kronor och som Gävle sjukhus faktiskt är ensamma om i Sverige att ha, har gjort det möjligt att göra fler behandlingar än tidigare och utföra dem på ett mer träffsäkert sätt, enligt Olle Haller.

– Vi kommer att göra cirka hundra ryggbehandlingar årligen, säger han.

Behandlingen tar cirka en timme. Efteråt kan patienten normalt åka hem. Det krävs sällan någon eftervård.

Effekten brukar vara god. Men den den varar inte för evigt.

– Nej, den brukar hålla i sig i tre-sex månader. Vi har haft patienter som kommit tillbaka för en ny behandling. Men många gånger behövs inte det, det onda går över av sig själv, säger Olle Haller.

Ryggbehandlingar är bara ett många ingrepp som i dag görs med interventionsteknik, det vill säga med smala slangar, nålar och andra tunna instrument som förs in i kroppen under röntgengenomlysning. Tekniken etablerades under 1970-talet men har sedan utvecklats på ett explosionsartat sätt.

På interventionsröntgenavdelningen utför man numera totalt cirka 600 ingrepp per år. Det handlar till exempel om att stoppa inre blödningar, dränera varansamlingar, lägga in katetrar till magsäcken på patienter som inte kan äta själva och behandla tillstånd i bland annat livmoder, njure och andra bukorgan.

Men interventionstekniken används även på andra avdelningar på sjukhuset, till exempel för att vidga förkalkade kärl och genomföra så kallade ballongsprängningar på patienter med hjärtsjukdom.

– Fördelen jämfört med traditionella operationer är att ingreppen blir mycket mindre och skonsammare för patienterna. Vårdtiderna blir kortare och patienterna återhämtar sig snabbare. För sjukvården är det en fördel att slippa söva patienterna eftersom det är ont om narkospersonal. Det är också alltid en viss medicinsk risk med att bli sövd. Kan man undvika det är det bra, säger Olle Haller.

Men trots att tekniken blivit så vanlig i sjukvården är den fortfarande relativt okänd.

– Ja, många patienter känner inte alls till den. Det är förresten inte alla inom sjukvården som vet särskilt mycket om den heller.

Vad har det betytt för er med den nya apparaturen?

– Vi har blivit effektivare och har kunnat korta väntetiderna kraftigt för flera ingrepp, exempelvis för dränering av varansamlingar. Arbetsmiljön har också blivit bättre.