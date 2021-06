Så blir årets Gävle Pride: "Nu vet vi hur man gör det bra även utan parad"

12-15 augusti är datumen som gäller för festivalen i år. Precis veckan efter Stockholm Pride.

– Så då kan de som var där komma hit sen, konstaterar Magnus Carlsson som programledde Pridestudiosändningarna redan förra året.

Pridestudion blir precis som förra året på Clarion Hotel i centrala Gävle. Magnus Vesterinen från hotellets restaurangverksamhet beskriver planen:

– Vi flyttar inomhus i år för att dels är restriktionerna lättare och dels har vi gjort det här i ett år nu och vet lite hur det går till och vad man kan göra. Vi kommer kunna få till en sitt och hängpublik med sittande platser för de som är nyfikna. Det blir inget mingel men det blir sittande platser.

– Det blir nytt. I år kommer vi att kunna ha lite interaktion med publiken i Pridestudion under våra sändningar. Och det blir en snygg kuliss, fyller Magnus Carlsson i.

I samarbete med Gävle citysamverkan kommer Drottninggatan utsmyckas i Pridefärgerna, på så sätt kommer människor kunna lotsas till Clarion Hotel.

Som komplement flyttar Gävle Pride också in i Musikhuset som blir "Pridehouse" under några dagar. Det är där föreläsningar och workshops kan hållas för de organisationer som vill erbjuda något sådant.

– Vi har tidigare varit på Kulturhuset men där håller alla på att flytta ut nu. Det är väl framför allt ABF och Studieförbundet Vuxenskolan som huserat där, kostnaderna har blivit för höga, så de har sagt upp avtalen, berättar Johanna Eskman.

Från Clarion kommer de att sända under alla dagar. En del händelser i programmet kommer också flyttas ut på torget för att väcka lite uppståndelse. Det blir invigningssändning, lunchsändningar och förstås en långsändning under lördag då det är "parad-dag". På söndagen blir det eftersnacksändning.

Men ingen riktig parad?

– Det blir som förra året, en alternativparad där man kan skicka in sina bidrag, sina paradvykort.

– Sedan kommer det att finnas som grupperingar runt om i stan där människor kan besöka och få göra utmaningar. "Parad-dagen" är en blandning av inskickade vykort med hälsningar och skojiga utmaningar, fortsätter Magnus Carlsson.

Det som Magnus Carlsson beskriver som "grupperingar" är inte bara olika organisationer utan kan även vara privatpersoner eller kollegor eller vilka som helst som vill styra upp någon skoj utmaning.

– Det kanske kan vara en grupp privatpersoner som vill anordna en picknick i Boulognern. Då kommer i så fall våra flygande reportrar och gör deras utmaning. Springa tio meter i klack kanske? Eller göra en regnbågsflagga.

Senast paradvykorten ska skickas in är 8 augusti. Man skickar in dem via Gävle prides hemsida.

– Nytt för i år är också att det inte är Ann-Helen Persson som är ordförande längre, som gjorde extremt mycket. Då är det bra att vi är två nu, jag och Magnus – det perfekta paret, säger Johanna Eskman.

Känns det inspirerande att det blir coronarestriktioner i år också?

– Nu vet vi hur man gör. Det visste vi inte förra året. Då stod vi och var lite halvgalna och tänkte att "vi kör" bara, utan att veta vad som gällde. Men det blev ju bra till slut. Nu är det bara att göra det ännu bättre.

– Jag har varit med länge i RFSL Gävleborg och tidigare var det bara vi som drev evenemang med HBTQI-frågor. Nu gör vi det tillsammans med andra som har kunskaper och resurser som vi inte ens kan drömma om, säger Johanna Eskman.

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Lite orosmoln finns det. Men inget som de inte kan hantera.

– Ekonomin är fruktansvärt viktig och vi är beroende av att kommunen ger oss medel. I år har vi inte hört något från kommunen än. Men vi är vana med att sitta och svettas in i det sista, det brukar vara så, säger Lena-Mie Bärnkert, kassör.