Så blir Gävle Pride – coronaversionen: "Vi kommer att genomföra paraden"

Den fyra dagar långa Pride-festen flyttar i år – i stort sett i sin helhet – ut på nätet. Direktsänd från en studio i hotell Clarion Winns foajé.

– Vi har väntat ganska länge i styrelsen men har nu satt ner foten och bestämt att vi ska köra. Vi kommer även att genomföra paraden, men i en liten annorlunda form - virtuellt, säger Ann-Helen Persson.

Festen börjar på torsdagen den 20 augusti med invigningstal av landshövding Per Bill. Via länk. Därefter följer ett pärlband av föreläsningar och programpunkter under torsdagen och fredagen.

– På lördagen blir det sedan maratonsändning hela dagen med husband och gäster, en virtuell prideparad där vi via våra deltagande föreningar gör nedslag runt om i stan, säger Magnus Carlsson, vice ordförande i Gävle Pride.

Lördagskvällen hoppas Pether Vesterinen, restaurangchef på Clarion Winn, att lagom många väljer att tillbringa hos dem. Det blir i hotellets restaurang som årets officiella pridefest kommer att hållas.

– Vi kommer faktiskt att dansa. Sedan är det upp till dig om du vill sätta på stereon hemma i vardagsrummet och dansa med din fru tillsammans med oss, säger Ann-Helen Persson.

– Vi ser ju nu med allt engagemang kring studenten och skolavslutningar vilken enorm uppfinningsrikedom det finns hos folk. Jag är säker på att det kommer att dyka upp flera bra idéer hur man kan delta, säger Pether Vesterinen.

– Vi kommer att ta ansvar för den fysiska distanseringen. Vi har en stor restaurang och kan sprida ut gästerna. Och dessutom har vi konferensavdelningen att ta till, så utrymme finns det, säger Maria Tallén, hotelldirektör.

Som vanligt är Svenska Kyrkan en av Prides huvudsamarbetspartners tillsammans med Gefle Dagblad och nämnda Clarion Winn. På torsdagskvällen förläggs en del av programmet i Heliga trefaldighets kyrka. Söndagens avslutning hålls i Mariakyrkan i Sätra.

Gefle Dagblad kommer att sända många av programpunkterna direkt på gd.se och uppmärksammar Pride-temat under hela veckan med artiklar och reportage.

– Friheten att få älska den du vill och få välja vem du är, den vill vi på Gefle Dagblad stötta. Därför är det viktigt för oss att vara huvudsamarbetspartner till Gävle Pride, säger chefredaktör Katarina Ekspong.

Pridefestivalen följer du bäst i GD:s app all rapportering finns under en särskild avdelning.

Några punkter ur det preliminära programmet:

Torsdag:

Invigningstal av landshövding Per Bill

Poeten Liselotte Fluhr läser pride-dikten.

Årets pridepersonlighet tillkännages

Regnbågshäng i Heliga trefaldighets kyrka

Fredag:

Regnbågsnatt

RFSL:s tårtkalas

Lördag:

Maratonsändning hela dagen med bland annat "prideparaden"

Officiell Pridefest på Absint

Söndag:

Regnbågsmässa på Mariakyrkan

Avslutning