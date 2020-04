Så fördelas en halv miljard i stödpengar till kulturlivet: ”En kortsiktig lösning”

Merparten av pengarna, 370 miljoner kronor, fördelas av Statens kulturråd. Ytterligare 50 miljoner fördelas via Svenska Filminstitutet till bland annat biografer och filmfestivaler, och 80 miljoner fördelas via Konstnärsnämnden och Författarfonden, där enskilda konstnärer och författare kan ansöka om pengar genom stipendier, meddelar Kulturminister Amanda Lind (MP) vid en presskonferens under fredagen.

- Konst och kultur är livsviktigt för oss människor. Alla konstnärliga uttryck är grundläggande för vad det innebär att vara människa, sade Lind.

Ulrica Källén, verksamhetsledare för Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, Klys, tycker att det är bra att beskedet om pengarna har kommit men hade gärna sett mer pengar till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna.

- Problemet är att väldigt många inte kommer att nås av de här medlen. I och med att man fortfarande inte har stöttat de enskilda näringsidkarna tillräckligt så menar vi att väldigt många kulturskapare kommer att hamna i kläm i de här systemen, säger hon.

Klys anser att enskilda näringsidkare, som utgör 50 procent av kulturskaparbranschen, borde omfattas av systemet med korttidspermitteringar.

- Vi vill också att a-kassereglerna ska göra det möjligt för enskilda näringsidkare att kunna lyfta a-kassa men ändå ha viss verksamhet i sin firma. De två viktiga åtgärderna återstår och kommer inte de får många det tufft, trots de 80 miljonerna.

Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, ser stödet på 50 miljoner som en kortsiktig lösning.

- Grundläggande är vi jätteglada för att det kommer pengar men vi är också väldigt medvetna om att de inte räcker och det finns fortfarande aktörer som överhuvudtaget inte nås av krispaketen, säger hon.

Enligt henne kommer SFI att fördela potten snabbt och schabloniserat.

- Vår ambition är att pengarna ska komma stödmottagarna till handa senast till Kristi Himmelfärdshelgen. Vi vet vilken kris de befinner sig i så nu agerar vi superfort.

Distributörer och produktionsbolag hör till några av de särskilt utsatta, enligt Anna Serner, och distributörerna kommer också att få pengar i den första vändan. Utan dem har biograferna inga filmer att visa när de väl startar, menar hon. Produktionsbolagen beskriver hon som "hjärtat i ekosystemet", och deras situation ska SFI återkomma till snarast. Även Filmstaden och Svenska bio har förlorat enorma summor.

Serner är på det stora hela positiv till regeringens arbete men förväntar sig fler krispaket till kulturen inom kort. Då är SFI beredda att agera snabbt.

- Vi är olika stödgivande organisationer som har en väldigt god bild av vad som behövs och som har befintliga system. Så vi skulle kunna få en pott pengar till för att skjutsa ut i produktionssystemet och det skulle kunna gå på en vecka för oss. Vi kommer att se till att hjulen är snurrande i produktionerna för det är det som ser till att de fria konstutövarna får uppdrag.

Fortsätter det till hösten då är vi tvungna att söka mer pengar

Också Grethe Rottböll, ordförande i Svenska författarbundet, menar att det här bara är ett första steg. Förbundet hade bett om tio miljoner som en tillfällig satsning för våren, och de pengarna ska gå till författare och översättare som har förlorat inkomster på grund av corona.

- Vi ser det så här: det kanske är bra så här långt, men man får se det här som en tillfällig satsning nu på våren och sommaren. Fortsätter det till hösten då är vi tvungna att söka mer pengar, säger hon.

Tidigare i veckan godkände EU-kommissionen den svenska regeringens stödpaket till kultursektorn. I beslutet framkom att drabbade verksamheter kan få stöd för förlorade intäkter under perioden 12 mars_31 maj.

Verksamheter som finansieras av staten, regionerna och kommunerna kan dock inte ansöka om pengarna. Något som riskerar att slå hårt mot bland annat länsinstitutionerna, tror Francesca Quartey, vd på Västerbottensteatern.

- Vi vet ju att de pengar som går till regioner och kommuner redan är slut. Om man inte tillför riktade pengar till oss som länsinstitutioner kommer det att bli högst problematiskt. Vi säger alla att vi kanske precis klarar oss nu, men till hösten blir det helt hopplöst. Vi behöver färska pengar, säger Quartey.

Vad ska kulturministern göra?

- Jag vet att kulturministern är på vår sida, men jag vill peppa henne att ta striden med regeringen och framför allt med finansministern.

Beslutet om krisstödet fattades den 20 mars, och majoriteten av pengarna ska gå till förlorade intäkter för evenemang och dylikt som skulle ha arrangerats fram till den 31 maj. Mycket har hänt sedan beslutet fattades, och flera stora evenemang som skulle ha ägt rum under sommaren har ställts in. Mer pengar lär med andra ord behövas.

Kulturministern stänger inte dörren för ytterligare krispengar framöver.

- Vi följer utvecklingen noga och kan absolut behöva återkomma, säger Amanda Lind.

- De här 500 miljonerna är ett rejält tillskott, men kommer inte att räcka till alla. Vi vet inte hur länge den här situationen fortsätter, men jag är glad att vi i dag har ett besked om hur pengarna fördelas.

Hur kommer krisstipendier att fördelas mellan de som söker?

- Det exakta regelverket är upp till expertmyndigheterna att sätta. Vi har övergripande riktlinjer, och här är det viktigt att vi politiker inte går in och styr innehållet, säger hon.

Filip Joelsson/TT

Elin Swedenmark/TT

Erika Josefsson/TT

Fakta: Krispaketet

Regeringens särskilda stödpaket till kulturen och idrotten presenterades på en presskonferens redan den 20 mars.

Nu avslöjar man vilka som kommer att fördela de 500 miljonerna:

370 miljoner går till Statens kulturråd

50 miljoner går till Filminstitutet (till biografer och filmfestivaler)

70 miljoner går till Konstnärsnämnden och 10 miljoner går till Författarfonden, där enskilda konstnärer och författare kan ansöka om pengar genom stipendier. (TT)