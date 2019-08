Så går det för GIF-spelarna som lämnade – Bergmark-Wiberg har ännu inte startat en match för Djurgården: ”Var likadant i Gefle IF”

► Uppsnack och heta damderbyt direkt – så här sänder vi Sandvikens IF–Gefle IF

26 spelare noterades för speltid i Gefle IF under den dystra fjolårssäsongen, då laget efter nästan två decennier i svensk elitfotboll ramlade ur landets näst högsta serie.

21 spelare lämnade laget, vilket nu är 22 om man räknar in Melvin Mårtensson Almevid som nyligen tog beslutet att lägga av med elitsatsningen för studier på Handelshögskolan i Stockholm.

Kolla igenom superfaktat längst ned i artikeln för att se vart alla tog vägen – och hur de presterar i sina nya klubbar.

En som inte följde med nedåt utan i stället tog klivet uppåt i seriesystemet, till allsvenskan närmare bestämt, var Adam Bergmark-Wiberg, 22. Efter åtta fullträffar i superettan 2018 hade han en del förväntningar på sig när han kom till Djurgården. Men i ett guldjagande Stockholmslag har han ännu inte fått chansen.

– Det är en annan konkurrenssituation här än i Gefle. Alla är väldigt duktiga. Men jag vet att jag är duktig själv också... Sen kan det vara så när man kommer till en ny miljö att man dippar lite. Det kan vara mycket som händer innan det tar fart, säger Bergmark-Wiberg, som har fått fem inhopp hittills.

– Jag har gjort bra ifrån mig när jag kommit in och har tillfört mycket till laget. Det är bara målen som saknas, men målen kommer ju.

Han säger att han trivs med fotbollslivet och har inga tankar på att försöka bli utlånad, trots lite speltid. Mentalt är han stark.

– Generellt så kan man ju deppa ihop om man är i en sån här situation, men jag skulle inte klassa mig som en sån person som gör det. Jag är inte den människotypen, och det är inte så jag är fostrad. Från där jag kommer spelar det ingen roll om man får spela eller inte, det viktigaste är att man fokuserar på att göra så bra ifrån sig som möjligt, säger 22-åringen.

– Min ambition är att spela kvar här och jag tänker inte på något annat. Det var ju lika i Gefle IF förresten, där hade jag inte ett enda inhopp när jag hade spelat min första halva säsong. Men jag fortsatte att gnugga på och när chansen kom tog jag den. Det är samma här i Djurgården – när chansen kommer tänker jag ta den.

Adam Bergmark-Wiberg har inte övergett Gefle IF helt. Han pratar med flera av spelarna som är kvar från förra säsongen mer eller mindre dagligen och har även lärt känna flera av de nya.

– Jag är uppe på Gavlevallen och ser matcherna när jag kan, avslöjar han, och tippar att GIF klarar sig kvar trots allt.

– Jag är övertygad om att de grejar det och vänder på den här negativa trenden som föreningen är inne i. De har så bra organisation och så har de en bra tränare och framför allt bra spelare.

Läs även:

► Gefle förlorade efter sent avgörande – se höjdpunkterna från matchen mot Carlstad United här

► Gefle IF:s tränare om fansens krav inför omstarten: "Har haft den lugnaste ledigheten på flera år"

☺Fakta: Spelarna som lämnade Gefle IF under eller efter säsongen 2018

(Alfabetisk ordning. Bara spelare som noterats för speltid 2018 finns med i faktat)

Admir Bajrovic

Kanske den spelare i förra årets GIF-lag som gjort allra störst succé hittills. Anfallaren, som kom från Öster mitt under säsong, gick till Panaitolikos i grekiska förstadivisionen. Där blev det fem gjorda mål på 15 matcher, varav tio från start. Håll koll på honom när grekiska ligan startar den 24 augusti!

Leo Bengtsson

Lånet från Hammarby gick tillbaka till den allsvenska klubben – där han i år fått bara fyra inhopp och därför lånades ut till superettans bottenlag IK Frej. Är inte helt nöjd med det och har ryktats vara på väg till IFK Norrköping. I skrivande stund, med några dagar kvar innan transferfönstret stänger tisdag den 13:e, är ingen övergång klar.

Adam Bergmark Wiberg

Gjorde flest mål för Gefle IF förra säsongen med sina åtta fullträffar. Gick till Djurgården i allsvenskan, men har inte riktigt fått chansen där. Bara fem inhopp, inga av det längre slaget, har det blivit under vårsäsongen. Inga mål heller, varken i serien eller under träningsmatcherna inför säsongen.

Jesper Florén

Ytterbacken gick till Västerås SK som är indraget i den tajta bottenstriden i superettan. Han står hittills på 16 matcher från start på 18 spelade omgångar. Har inga mål eller assist i protokollet, däremot två gula kort.

Viktor Frodig

Målvakten gick som Gefle IF till norrettan, men är i toppen av tabellen med sitt Umeå FC. Har stått i samtliga av lagets 17 matcher och släppt in 18 mål.

Samuel Gussman

Mittbacken gick till lokalkonkurrenten Sandvikens IF, där det blivit en hel del spel. 15 framträdanden, varav tolv från start. Senast var han dock lårskadad och det har dessutom blivit ökad konkurrens i och med SIF-värvningen av Emil Molin.

Jacob Hjelte

Lånades ut till Sandvikens IF redan under fjolåret och har haft en skadefylld säsong hos rödvästarna i år. Det har bara blivit åtta framträdanden, varav fyra från start, för 22-åringen.

Yassin Housni

Gick tillbaka IFK Haninge i division 2 södra Svealand, ett lag som också värvat förre Djurgårdsspelaren och svenske mästaren Patrick Amoah och nu toppar serien. Housni gjorde dock bara ett inhopp innan han försvann från klubben. Oklart vad han gör i nuläget.

Mattias Hugosson

Målvaktstränare i fjol, men på grund av skador på övriga målvakter tvingades han till en ofrivillig comeback. Hugosson, som slutade 2013, gjorde succé och GIF vann mot Varberg. Är inte längre kvar i GIF:s ledarstab, ny målvaktstränare är Goran Jovanovic.

Piotr Johansson

En av GIF:s bästa spelare hamnade i allsvenska Kalmar, som visade sig bli ett bottenlag.

I Småland har ytterbacken blivit en viktig kugge och ryktades i slutet av juli vara på väg att köpas upp av Lech Poznan för 2,5 miljoner kronor. Spelade KFF:s första 14 matcher från start men har på grund av en lårskada missat de fyra senaste.

Fitim Kastrati

Norrmannen har flyttat hem och spelar liksom Netan Sansara i norska tredjedivisionen för Asker Fotball, som i skrivande stund ligger placeringen före Sansaras Hødd. Yttermittfältaren Kastrati har gjort tre mål på tio matcher.

Anton Kralj

Ytterbacken, som var en av Gefle IF:s frejdigaste spelare, är nu i norska andradivisionen där han har spelat 15 matcher för topplaget Sandefjord och hoppat in i ytterligare en. Sandefjord har en spansk prägel med flera spanska spelare och en Barcelonafostrad tränare i Marti Cifuentes.

Jonas Lantto

Efter tolv säsonger med toppfotboll i Gefle IF flyttade Kirunasonen ännu längre söderut. Spelar division 2-fotboll med FK Karlskrona som leder östra Götalandstvåan. Lantto har gjort två mål under säsongen, bland annat i senaste matchen. Har haft en del skadeproblem och bara spelat tio matcher.

Christian Ljungberg

Den 22-årige mittfältaren lämnade för superettalaget Öster redan under pågående säsong i fjol. Där har han i år på 18 omgångar fått starta i tolv matcher och hoppat in i ytterligare två. Ett mål och ett assist har han gjort – men han har också dragit på sig tre gula och ett rött kort. Det sista efter vad som av Aftonbladet betecknades som en “vansinnestackling” där Brages Andre Kamp blev nedsparkad bakifrån. På väg ut från planen sparkade Ljungberg i frustration ner ett antal av Bragespelarnas vattenflaskor.

Jacob Ortmark

Åke Ortmarks sonson kom från BP mitt under säsongen och försvann till Degerfors i superettan. Där har han fått stort förtroende – 16 av 18 matcher från start plus ett inhopp. Han har gjort två mål dessutom – och inte vilka mål som helst. Det ena var ett drömmål, ett stenhårt distansskott, när han inledde vändningen från 0–2 till 3–2 mot sitt gamla lag Brommapojkarna. Det andra var ett matchavgörande frisparksmål i sjätte övertidsminuten när Degerfors fullbordade ännu en vändning, från 1–2 till 3–2 mot Västerås.

Netan Sansara

Den engelske försvarsspelaren spelar i norska tredjedivisionen, alltså på samma nivå som om han fortsatt i Gefle IF, fast i grannlandet. Sansara har spelat elva av 14 matcher för mittenlaget Hødd och har lyckats göra ett mål.

Isaac Shaze

Ghananen drog österut och spelar numera i finska Karleby, eller KPV (Kokkolan Pallo-Veikot) som de heter i Finland. KPV ligger näst sist i finska högstadivisionen och Shaze har spelat åtta matcher från start. Inga mål men hela fyra gula kort har mittfältaren noterats för.

August Strömberg

Målvakten drog till Varberg – där det går riktigt bra. Han har stått samtliga minuter för superettans serieledare. Har släppt in 19 mål på 18 matcher.

Erik Törnros

GIF-produkten, som inte har för vana att stanna länge i en klubb, är tillbaka i Finland där han även spelade 2016 (PS Kemi). Nu är han i Lahti i högsta ligan där han gjort två mål på nio framträdanden, varav fem från start. Lahti ligger i mitten av tabellen.

Stefan Zarkovic

Hamnade i samma serie som Gefle IF, i topplaget Karlstad BK (trea just nu). Lagkapten och stark mittback som gjort 15 matcher från start på 17 omgångar.

Ihor Zjurachovskyj

Den U21-landslagsmeriterade ukrainaren som lämnade på grund av otrivsel och lite speltid hamnade i estländska FCI Levadia där han gjorde mål i debuten när han kom mitt under förra säsongen. Denna säsong har det blivit två mål från mittfältaren vars lag leder mästarligan, ett poäng före Flora som dock har två matcher mindre spelade.