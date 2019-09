Så gick det för de lokala löparna i Lidingöloppet

Här är de lokala resultaten (med reservation för att någon kan ha missats).

Lidingöloppet, lokala resultat:

Män, 30 km: 1) Robert Fsiha, Spårvägen, 1.37,55, 25) Joacim Lantz, Ockelbo SK, 1.49,09, 34) Johan Lantz, do, 1.50,23, 57) Elov Olsson, do, 1.54,06, 76) Oscar Andersson, Ockelbo/Stockholm, 1.56,59, 136) Alexander Lindskog, Hemlingby LK, 2.02,46, 284) Johan Welander, Sandviken, 2.09,29, 312) Håkan Durmér, Hemlingby LK, 2.10,26, 433) Christer Fyhr, Skidkamraterna, 2.13,14, 464) Björn Ljunggren, Sandviken, 2.13,43, 470) Henrik Gustafsson, Hemlingby LK, 2.13,47, 482) Jonas Eriksson, do, 2.13,59.

650) Tomas Nygren, Prolympia Gävle, 2.17,29, 679) Kristian Tufvesson, IK Rex, 2.18,23, 720) Fredrik Rääf, Järbo, 2.19,06, 724) Simon Nyberg, Valbo, 2.19,11, 727) Victor Andersson, Gävle, 2.19,14, 805) Patrik Käll, IK Rex, 2.20,37, 834) Tomas Eriksson, Månkarbo IF, 2.21,12, 854) Simon Wahlström, NAIF-79, 2.21,42, 862) Anders Möllerberg, Sågvretens LK, 2.21,50, 909) Jonas Andersson, Älvkarleby, 2.22,33, 948) David Bonnevier, Vinddraget, 2.23,11, 953) Göran Lindqvist, Hemlingby LK, 2.23,14, 969) Otto Montell, Sandviken Trail Running, 2.23,31.

1013) Staffan Mälstam, Gävle, 2.24,08, 1027) David Wijk, Högbo GIF, 2.24,25, 1049) Daniel Persson, Gävle, 2.24,40, 1105) Johan Skäringer, Korsnäskorpen, 2.25,38, 1121) Patrik Tufvesson, IK Rex, 2.25,48, 1217) Sören Fasting, F&S Gävle, 2.26,44, 1251) Anders Olsson, Gävle OK, 2.27,03, 1284) Anders Olén, Sandviken Trail Running, 2.27,30, 1286) Joel Paavola, Gävle, 2.27,32, 1333) Fredrik Björk, IK Rex, 2.27,56, 1454) Johan Larsson Norell, Hemlingby LK, 2.29,13.

1511) Andreas Crona, Gävle, 2.29,50, 1552) Jonatan Söderberg, Gävle, 2.30,34, 1596) Torbjörn Sjöström, Torsåker, 2.31,10, 1791) Rasmus Lundén, Gävle, 2:33:17, 1802) Mikael Svahn, OK Hammaren, 2:33:26, 1829) Anton Simonsson, Gävle, 2:33:43.

2175) Jonas Forslund, Trödje IK, 2:37:21, 2184) Leif Carlsson, Skidkamraterna, 2:37:26, 2434) Jesper Fahlgren, Hemlingby LK, 2:39:43, 2586) Johan Bast, Gävlepolisens IF, 2:41:13, 2713) Ronnie Johansson, TRVFF Gävleborg, 2:42:17, 2808) Staffan Löfström, Månkarbo IF, 2:43:12, 2868) Jacob Westerbom, Tierp, 2:43:42, 2872) Niklas Oskarsson, Gävle, 2:43:43, 2902) Henrik Sandin, Barbo, 2:43:56, 2954) Stefan Hellman, Löparsteffe, 2:44:28, 2998) Henrik Odelros, Gävle, 2:44:50.

3032) Markus Lenz, Gävle, 2:45:06, 3096) Daniel Olsson, Hagaströms SK, 2:45:43, 3151) Stefan Wernhager, Gävle, 2:46:06, 3341) Peter Kronberg, Gävle, 2:47:42, 3374) Per Edlund, Gävle, 2:48:03.

3454) Jonas Ekman, Torsåker, 2:48:35, 3476) Jan-Peter Eriksson, Gävle, 2:48:47.

3522) Emanuel Bodin, Torsåker, 2:49:05, 3632) Daniel Hedqvist, Bilmetro Running, 2:49:52, 3633) Patric Fridlund, Ockelbo SK, 2:49:52, 3733) Stefan Westerbom, TCS/Atlas Copco IF, 2:50:51, 3782) Andreas Berglund, Norrsundets IF, 2:51:14, 3813) Anders Vandin, Gävle, 2:51:31, 3844) Björn Wallander, Gävle, 2:51:49.

4028) Johan Kallin-Stropp, Trafikverkets fritidsförening, 2:53:18, 4082) Jens Karlsson, Gävle, 2:53:41, 4102) Johan Stenmark, do, 2:53:49, 4189) Fredrik Jäder, Constate, 2:54:27, 4234) Niclas Mattsson, Skutskär, 2:54:47, 4263) Andreas Persson, Skärplinge, 2:55:03, 4288) Adam Ädel, Ockelbo, 2:55:16, 4328) Håkan Frank, Åbyggeby FK, 2:55:39.

4509) Magnus Söderström, Runacademy IF, 2:56:47, 4576) Per Holmgren, Lindboms Löpare, 2:57:11, 4580) Tomas Panth, Gävle, 2:57:13, 4705) David Harrysson, Hagaströms SK, 2:58:08, 4764) Adam Hultman, Gävle, 2:58:33, 4766) Nicklas Winestedt, Gävle, 2:58:33, 4825) Jonas Öhrn, Norrsundets IF, 2:58:54, 4922) Andreas Melin, Tierp, 2:59:34, 4942) Daniel Falk, Hemlingby LK, 2:59:47, 4977) Sam Sjöblom, Årsunda, 3:00:03, 4980) Max Holmström, Gävle, 3:00:07.

5071) Andreas Zetterström, Lonesome runners, 3:01:14, 5088) Markus Berglund, Gävle, 3:01:22, 5207) Ulf Modin, IK Jarl, 3:02:38, 5234) Tobias Åkerlund, Gävle, 3:02:52, 5285) Tomas Östblom, Valbo, 3:03:16, 5347) Sune Nises, Hille IF, 3:03:59, 5375) Torbjörn Jonsson, Gävle, 3:04:15, 5377) Mikael Melin, Gävle, 3:04:15, 5382) Mattias Wike, Gävle, 3:04:17.

5607) Thomas Hedlund, Gävle, 3:07:02, 5675) Lars Jansson, Valbo, 3:07:47, 5700) Patrik Carlsten, Hemlingby LK, 3:08:14, 5712) Bo Renström, Jägarns Jaktlag, 3:08:23, 5745) Stig Östlund, Valbo, 3:08:49, 5982) Jesper Fäldt, Gävle, 3:11:41.

6073) Jonas Boustedt, F&S Gävle, 3:12:41, 6077) Anders Hermansson, Gävle, 3:12:46, 6228) Marcus Vastling, Storvik, 3:14:40, 6264) David Ståhlberg, Skidkamraterna, 3:15:02, 6291) Peder Gränsevik, Valbo, 3:15:20, 6393) Tony Olsson, Hofors AIF, 3:16:46.

6630) Viktor Lagerström, Ockelbo, 3:20:00, 6790) Henrik Bergendahl, Gävle, 3:22:28, 6847) Janne Elvelid, Stockholm, 3:23:17, 6933) Fredrik Östlund, Valbo, 3:24:38, 6970) Stefan Olsson, Gävle, 3:25:18.

7010) Johnny Segelström, Valbo, 3:26:01, 7066) Patrik Holmgren, Tierps IF, 3:27:07, 7221) Jan Berglund, Ockelbo SK, 3:29:36, 7242) Robert Carlsson, Gävle, 3:30:01, 7246) Elias Hägglund, Gävle, 3:30:06, 7288) Kim Lindgren, do, 3:31:00, 7301) Oskar Borbos, do, 03:31:20, 7306) Emil Holm, do, 3:31:26, 7329) Marcus Blom, do, 3:31:50, 7330) Mattias Burman, do, 3:31:50, 7441) Ahti Laurila, do, 3:33:55, 7450) Viktor Domert, do, 3:34:02.

7502) Tomas Kregert, Tierp, 3:35:03, 7509) Jan Killiner, Lingbo IF, 3:35:13, 7530) Leif Mårtensson, Gävle, 3:35:56, 7532) Andreas Landén, do, 3:35:57, 7537) Rasmus Eriksson, Storvik, 3:36:00, 7558) Joakim Dunker, Sandviken, 3:36:31, 7647) Torbjörn Larsson, Högbo GIF, 3:38:28, 7716) Mikael Olsson, Ockelbo SK, 3:39:44, 7757) Mattias Quadt, Valbo, 3:40:59, 7761) Fredrik Holm, Gävle, 3:41:06, 7841) Mauricio Saravia Ekedahl, Runacademy, 3:43:10, 7884) Alex Hedlund, Tierp, 3:44:22.

8067) Magnus Dahlström, Ica supermarket Tierp, 3:49:35, 8181) Anders Gustavsson, Ab Karl Hedins If, 3:53:32, 8196) Kent Lindgren, Gävle, 3:53:55, 8239) David Åkerlund, do, 3:55:17, 8265) Anders Elvelind, do, 3:55:53, 8273) Lars Larsson, do, 03:56:05, 8294) Felix Bengtsson Wirén, do, 03:56:34, 8319) Niklas Leinonen, ÅF/Gävle, 3:57:12, 8324) Christian Ljung, Mehedeby, 3:57:18, 8354) Kenth Hillborg, Hille IF, 3:58:23, 8357) Daniel Blomstedt, Strömsbergs Bruk, 3:58:31, 8372) Josef Hedlund Hansson, Sandviken, 3:59:01, 8398) Andreas Elebring, Gävle, 3:59:50, 8403) Lars Åkerlund, Hofors, 3:59:54, 8415) Gunnar Strand, Setra sports club, 4:00:40, 8451) Magnus Arvidsson, Gävle, 04:02:23.

8535) Nenne Berglund, Team Berglund, 4:08:32, 8600) Peter Tångeryd, Sandvikens Trail Running, 4:12:42, 8648) Lars Holm, Hofors AK, 4:17:43, 8691) Kevin Petera, Sandviken, 4:21:28, 8695) Patrik Kagebeck, Gävle, 4:21:36, 8703) Jan Karlsson, Örbyhus, 4:22:08, 8723) Christer Modén, Hofors, 4:23:28, 8752) Jimmy Vendin, Gävle, 4:26:43, 8916) Anders Björklin, Valbo, 5:00:11.

Kvinnor 30 km: 37) Viktoria Norberg, Hemlingby LK, 2:18:16, 72) Stina Nordström, Östervåla IF, 2:26:17, 73) Karolina Sydner, Gävle, 2:26:18, 256) Audrone Jakniunaite, do, 2:38:11, 335) Carola Sundkvist, do, 2:42:16.

554) Jenny Sundberg, do, 2:49:39, 581) Ellen Skoog, Sandviken, 2:50:25, 650) Linda Rääf, Järbo, 2:52:25, 796) Anna Hägglund, Gävle, 2:56:21, 925) Lina Renström, Jägarns Jaktlag, 2:58:31, 990) Jenny Gustafsson, Gävle, 2:59:49.

1083) Emma Skoglund, Hofors, 3:02:01, 1138) Marie Jansson, Gävle, 3:03:31, 1163) Martina Kouri, do, 3:04:19, 1194) Karolina Olsson, Högbo GIF, 3:05:13, 1371) Titti Fältström, Ockelbo SK, 3:09:24, 1403) Cecilia Sjöblom, Axmarby IF, 3:10:19, 1426) Helena Stropp, Trafikverkets fritidsförening, 3:10:47, 1488) Johanna Isaksson, Gävle, 3:12:06.

1651) Carin Forsberg, Valbo AIF, 3:16:15, 1657) Stina Andersson, StinaoRoger, 3:16:20, 1752) Ulrika Jansson, Sandviken trail running, 3:18:22, 1760) Anna Jäderberg, Valbo, 3:18:36, 1854) Linn Westerdahl, do, 3:21:02, 1857) Emma Jönsson, do, 3:21:07, 1901) Marie Tjärnström, Gävle, 3:22:05, 1944) Anna Vindeland, Tierp, 3:23:19, 1950) Cecilia Östlund, Valbo, 3:23:32, 1993) Anna Kronberg, Gävle, 3:24:23.

2174) Maria Jäderberg, Gävle, 3:29:20, 2214) Sofie Ljung, Mehedeby, 3:30:26, 2221) Teres Åkerman, Gävle, 3:30:34, 2236) Helena Vallin Eriksson, Tierp, 3:31:07, 2296) Marie Kihlström, Årsunda, 3:33:04, 2312) Erika Forsman, 3:33:32, 2347) Ulrika Kregert, Tierp, 3:35:02, 2354) Amanda Alftberg, Team Berglund, 3:35:16, 2368) Sandra Asp, Sandviken, 3:35:38, 2443) Frida Wedin, 3:38:27, 2452) Angelica Johansson, Gävle, 3:38:45, 2453) Yasmine Mattsson, Gävle, 3:38:46.

2518) Lina Eriksson, Tierp, 3:41:07, 2562) Emma Holmberg, Sandviken, 3:42:25, 2581) Sophie Cavallin, Valbo, 3:43:07, 2753) Tina Dahlström, Ica supermarket Tierp, 3:49:35, 2774) Michaela Bülow, GÄVLE, 3:50:47, 2788) Alva Karlsson, Sveg, 3:51:27, 2789) Carin Holm, AXA Sports Club, 3:51:27, 2826) Malin Klintborg, Gävle, 3:52:57, 2872) Angelica Sundberg, Gävle, 3:55:59.

3022) Maarit Kaskela, Hofors, 4:03:39, 3153) Anna Berglöv, Årsunda IF, 4:13:21, 3160) Kerstin Persson, Gävle, 4:13:46, 3188) Karolin Eklund, Hedesunda IF, 4:15:53, 3239) Jessica Helin, Årsunda IF, 4:21:25, 3389) Frida Cavallin, Gävle, 4:59:42, 3396) Hanna Hansell, Gävle, 5:00:29.

Män, 15 km: 1) Emil Millán De La Oliva, Eskilstuna, 47.07, 9) Magnus Lindberg, Ockelbo SK, 50.37, 82) Kalle Georgsson, Högbo GIF, 1.02,49, 164) Kristoffer Edvardsson, Hemlingby LK, 1.06,41, 201) Jonas Ivarsson, OK Hammaren, 1.07,52, 212) Tommy Fredriksson, Gävle, 1.08,19, 388) Simon Mårtensson, do, 1.14,28, 440) Linus Waern, Sandvikens CK, 1.15,54, 462) Adam Kajouj, Gävle, 1.16,21, 463) David Björkman Sköld, Gefle Red Devils, 1.16,22.

501) Niklas Hedqvist, Gävle, 1.17,00, 571) Michael Hope, do, 1.18,46, 623) Mikael Johansson, Hemlingby LK, 1.19,52, 643) Torbjörn Georgsson, Högbo GIF, 1.20,23, 825) Mikael Persson, Gävle Energi, 1.24,00, 841) Krister Abramsson, Hofors, 1.24,17, 916) Harri Weckström, Gävle, 1.25,43, 987) Mathias Jilmefors, Hedesunda IF, 1.26,56.

1047) Anton Arkesjö, Ockelbo, 1.28,02, 1095) Lars Dahlqvist, Storviks IF, 1.28,47, 1103) Fredrik Lifh, Sandviken Trail Running, 1.28,54, 1128) Per-Erik Gustafsson, Sandviken, 1.29,24, 1149) Paul Provakar, Gävle, 1.29,48, 1351) Fredrik Johansson, Valbo, 1.34,35, 1389) Björn Jönsson, Gävle, 1.35,26.

1520) Fredrik Lindström, Ockelbo, 1.39,15, 1539) Lars Smedberg, Älvkarleby, 1.39,50, 1581) John Söderström, Gävle, 1.40,49, 1663) Magnus Andersson, Sandviken Trail Running, 1.43,26, 1753) Johan Bernström, Tierp, 1.46,20, 1797) Ronnie Gillving, Gävle, 1.47,42, 1998) Martin Horn, do, 1.56,11.

2182) Christer Malmén, Örbyhus, 2.08,07, 2184) Robert Johansson, Gävle, 2.08,18.

Kvinnor, 15 km: 1) Anastasia Denisova, Sävedalen, 54.29, 46) Linnéa Höglund, Ockelbo SK, 1.10,26, 121) Ella Georgsson, Högbo GIF, 1.15,14, 223) Alexandra Lundin, Sandviken, 1.19,36, 330) Sara Rudh, Gävle, 1.22,33.

547) Elin Lind, Tierps SOK, 1.26,36, 583) Elin Lovén, Hemlingby LK, 1.27,11, 618) Emma Hedqvist, Gävle, 1.27,42.

1081) Helena Högblad, Järbo IF, 1.34,38, 1240) Christina Wasström, Gävle, 1.36,57, 1385) Evelina Mårtensson, do, 1.39,01, 1439) Frida Göransson, do, 1.39,55, 1455) Anna Welander, Sandviken, 1.40,14.

1532) Elin Ritzén, Gävle, 1.41,37, 1547) Maria Benterud, do, 1.41,50, 1603) Wilma Frank, Ockelbo, 1.42,42, 1607) Liselotte Jansson, Tierp, 1.42,46, 1760) Jenny Holm, Sandviken, 1.45,03, 1773) Hatice Stålberg, Skidkamraterna, 1.45,15, 1850) Veronica Rolfsdotter, Gävle, 1.46,31, 1892) Pernilla Sellfors-Forsling, Hofors AIF, 1.47,21, 1950) Ann Strandberg, Gävle, 1.48,23.

2069) Anna Åkesson, Gävle, 1.50,41, 2153) Angelica Larsson, do, 1.52,45, 2209) Emma Mattson, do, 1.54,00, 2211) Mathilda Axelsson, do, 1.54,01, 2221) Annika Eriksson, Tierps IF, 1.54,12, 2224) Lotta Jeppsson, Sandviken, 1.54,14, 2225) Christina Eriksson, do, 1.54,15, 2253) Ulrika Grönberg, Älvkarleby, 1.54,54, 2301) Ann Christine Råstock, Gävle, 1.56,12, 2301) Johanna Råstock, do, 1.56,12, 2362) Cajsa Blomstedt, Tierp, 1.57,58.

2509) Mimmi Abramsson, Hofors, 2.03,21, 2518) Julia Pommer, Gävle, 2.03,45, 2580) Karin Lind, Tierps SOK, 2.07,26, 2590) Martina Enbuske, Gävle, 2.08,11, 2629) Sarah Winges, Torsåker, 2.11,04, 2750) Susanne Mattson, Kungsgården, 2.25,02.

M22, 15 km: 1) Simon Sundström, Lidingö, 48.10, 40) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 1.32,05.

M50, 15 km: 1) Anders Dahl, Högbo AIK, 50.02, 2) Ulf Johansson, Enhörna, 50.37, 115) Lennart Svanström, NAIF-79, 1.14,48, 255) Kjell Johansson, Korsnäskorpen, 2.21,50.

M60, 10 km: 1) Tore Axelsson, Torsby, 38.30, 117) Leif Pettersson, Tierps SOK, 1.13,04.

M70, 10 km: 1) Anders Hansson, Vilsta, 44.06, 14) Ove Savolainen, Högbo GIF, 56.02, 36) Jan Jonsson, Strömsbergs IF, 1.07,01, 48) Per Wennberg, Hemlingby LK, 1.11,23, 64) Evald Boström, Ockelbo SK, 1.24,01.

F17, 10 km: 1) Emma Kirkeberg Mörk, Hellas, 36.22, 36) Tyra Forsberg, Valbo AIF, 55.40,

F19, 10 km: 1) Emelie Eriksson, Stora Skedvi, 38.39, 16) Moa Backlund, Högbo GIF, 47.58,

K22, 10 km: 1) Moa Lundgren, Salomon, 36.04,

K50, 10 km: 1) Kari Madslien, Norge, 42.55, 32) Ulrika Bäckström, Forsmarks IF, 56.01,

K60, 10 km: 1) Ann-Katrin Lundqvist, Nässjö, 48.10, 4) Ann Britt Nilseng, Hemlingby LK, 52.46, 42) Inga-Lill Schrevelius, do, 1.09,41, 66) Margareta Karlsson, Gävle, 1.28,10,

K70, 10 km: 1) Ann-Britt Eriksson, Start, 53.27, 3) Gullan Björnström, Hemlingby LK, 58.26, 4) Elisabet Larsson, Gävle, 58.28, 11) Gunilla Juthback, Hemlingby LK, 1.02,56,

Lidingöruset, 4 km: 1) Martin Jansson, Söderhamn, 14.25, 7) Anton Arkesjö, Ockelbo, 20.09.