Så har demokratin hackats – därför måste de som inte är extremister ta tillbaka nätet

”Internet är det största anarkiexperimentet vi någonsin har varit med om”, sade en gång Googles tidigare vd Eric Schmidt.

Martin Moore, brittisk forskare i politisk kommunikation, vill i ”Hackad demokrati” visa vad internet är och kan innebära för just demokrati och politik. Det är rätt tekniskt inledningsvis, men texten övergår snart i lättflytande prosa.

Moore ger rader av exempel på hur krafter på internets sociala medier bidrar till häftiga kast, kaos, steg mot anarki. Men han finner också gigantiska exempel på det motsatta, att internet lägger en grund för totalitär ordning.

Anarkispåret innehåller förstås beskrivningar av hur högerextrema hatare, ryska trollfabriker, fake news-producenter och andra mer eller mindre dolda hackare agerar.

Men lika bidragande till att välta gamla ordningar över ända är alla de nyutsprungna politiska krafter som bedriver öppna nätkampanjer med en energi som ställer traditionella partier i skuggan. Och som därtill förstår att använda nätet till att kartlägga vilka grupper som är särskilt mottagliga för de egna budskapen. Eller omvänt: vaska fram vilka bland motståndarnas anhängare, som med listig illvilja kan förmås att stanna hemma på valdagen.

Martin Moore konstaterar att 2016 var det stora genombrottsåret för just sådana krafter. Det året innehöll Brexit och Trumps valseger liksom Dutertes i Filippinerna. Året därpå vann nykomlingen Macron i Frankrike efter en big data-styrd kampanj, och i Tyskland drog femtusen nätaktiva extremister upp Alternativ für Deutschland till landets tredje största parti.

I Italien blev 2018 Femstjärnerörelsen störst, ett helt nätburet parti startat av en komiker. Näst störst blev högerextrema Lega, vars ledare Matteo Salvini vid åsynen av valsiffrorna utbrast ”tack gode Gud för internet, tack gode Gud för sociala medier, tack gode Gud för Facebook”.

Moore summerar: ”Över hela Europa fick partier och kampanjer som satsade pengar och arbete på nya digitala kampanjmetoder en fantastisk avkastning av sina investeringar”. Metoderna är i sig neutrala ”men de fungerar bättre för folk i ytterkanterna än i mitten, för folk som vill bryta mot politiska principer och konventioner och för dem som är beredda att strunta i etiska normer.”

Men digitalisering kan också användas storskaligt i en helt annan riktning, som stöd för ordning, konventioner och normer. Att Kina går den vägen är välkänt. Men det ledande laboratoriet här är lilla Singapore, där regeringen nu bygger upp ”E3A” vilket betyder ”Everyone, Everything, Everywhere, All the Time”.

I rasande takt kopplas allt ihop som kan kopplas ihop. Via sensorer på vägar, kameror i gathörnen, GPS-dosor i bussar tåg och taxibilar, och från nästa år i alla bilar, ska myndigheterna kunna avvärja trafikstockningar, peka ut lediga P-hus och berätta om det finns plats i nästa buss. I byggnader ska E3A i realtid kunna avläsa elförbrukning, avfallsmängder, vattenåtgång. Och självfallet har all brotts- och terrorbekämpning kraftigt digitalt stöd.

Singapores premiärminister Lee Hsien Loong är matematiker, specialiserad i datorvetenskap, och halva hans regering är ingenjörer. Här finns både vilja och kompetens att skapa system för övervakning och uppsikt.

Men det sker inte gnisselfritt. För två år sedan överraskades Singapore av att premiärministerns bror och syster beslöt lämna landet i protest mot övervakningssamhället.

”Vi fruktar att de statliga organen ska vändas mot oss”, skrev de. ”Vi känner att storebror är överallt.”

Vilken digitalisering är att föredra, den som släpper kaosanden ur flaskan, eller den där Ordnung muss sein? Fast det valet kanske inte finns — historiskt brukar kaos och anarki följas av diktatur och polismakt.

Säkrast är därför att undvika just detta val. Om det ska lyckas måste även de krafter, som inte tillhör ytterkanterna, börja använda de digitala kommunikationsverktygen, kraftfullt och storskaligt.

*

LITTERATUR

Martin Moore

"Hackad demokrati – informationskrig och övervakning i den digitala tidsåldern"

(Ordfront förlag)