Så jobbar Gävle tingsrätt för att minimera smittorisken – över hälften av alla rättegångar ställdes in förra veckan: "En säkerhetsåtgärd"

Coronakrisen drabbar även Sveriges domstolar genom inställda rättegångar och uppskjutna förhandlingar.

– Vi planerar vecka för vecka vilka rättegångar vi kan ställa in, säger Anita Wallin Wiberg som är domare och myndighetschef på Gävle tingsrätt.

Det är en åtgärd som man började med för ungefär två veckor sedan. Anledningen är att man vill förhindra smittspridning i tingsrättens lokaler.

– Det är så klart trist att behöva ställa in rättegångar. Det blir en arbetsbörda som vi skjuter framför oss och riskerar att få obalans till hösten, vilket är oerhört negativt, säger Anita Wallin Wiberg.

Gävle tingsrätt har under de senaste tre åren haft omkring 18-20 procent inställda förhandlingar. Då är det inte bara huvudförhandlingar i brottmål utan även muntlig förberedelse i tvistemål och konkursförhandling.

– Men de senaste två veckorna har det skett en markant ökning med 37 procent inställda förhandlingar vecka 12, och 59 procent vecka 13, säger Pontus Thor, analytiker på Domstolsverket.

Förtursmålen, där det handlar om häktade personer, ungdomar under 18 år och där barn riskerar att fara illa, prioriteras.

– De domarna måste avgöras och kan inte ställas in. I övrigt ställer vi in vanliga ordinarie ting som rattfylleri, narkotikabrott och stölder, konstaterar Anita Wallin Wiberg.

Många av landets domstolar har haft problem att genomföra rättegångar på grund av att deras nämndemän ofta är över 70 år och inte får lämna hemmet.

– Vi har ännu inte haft några problem när det gäller våra nämndemän, de som är över 70 har vi sagt att de inte behöver infinna sig, säger Anita Wallin Wiberg.

– Vi försöker ta så mycket vi kan på telefon eller videolänk. Åklagare, försvarare och vittnen är ofta med på videolänk.

Hur tycker ni att det fungerar?

– Det har fungerat bra, även om det inte är optimalt. Helst vill man att personerna ska komma personligen till rättegångarna.

Hur länge Gävle tingsrätt ska fortsätta ställa in rättegångar är ännu inte bestämt.

– Vi fattar beslut vecka för vecka, säger Anita Wallin Wiberg.

Hur mycket det kommer att kosta är i nuläget svårt att säga, det finns inga exakta kostnader för inställda förhandlingar. Det styrs mycket av vad för typ av mål eller förhandling som ställs in.

– För huvudförhandling i brottmål brukar vi använda oss av en schablonkostnad. Vi räknar då kostnaden till cirka 13 700 kronor om huvudförhandling ställs in samma dag och 2 600 kr om den ställs in 1-3 dagar innan och 645 kronor om den ställs in fler än 3 dagar innan, förklarar Pontus Thor.

Varje domstol får planera hur de ska sätta ut de uppskjutna målen när allt återgår till det normala.

– Den största konsekvensen är de parter i målet som inte får sin sak prövad i tid och att det finns en risk att människor sitter frihetsberövade längre, säger lagmannen Catarina Barketorp.

Domstolsverket har för avsikt att löpande följa detta veckovis framöver med start den här veckan. Uppgifterna kommer att publiceras på deras webbplats www.domstol.se tillsammans med ett pressmeddelande en gång i veckan.