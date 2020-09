Så kunde ett enmansprojekt startas av en ryss i Lettland och sluta som ett Gävleband – nu vill tre bolag kontraktera gruppen

Lokalpress kan ha en tendens till att göra anspråk på artister långt efter de har flyttat från tidningens spridningsområde. Undertecknad är absolut en av de medskyldiga. Därför är det roligt med ett band som Hladomrak (uttalas ungefär "schladomraak" och betyder kallt mörker på ryska) som gjort precis motsatt resa och det utan att från början ens ha haft en koppling till Sverige. Bandet startades nämligen av rysk-letten Evgeny "Evgenerator" Igorevich Shkenyov som flyttade till Stockholm 2011.

Tommy "Talon" Jokilinna fastnade redan vid första fullängdaren vid Hladomraks välproducerade, men ändå råa ljudbild fri från synthar. Han kom med först i november 2019 som sångare och huvudsaklig textförfattare. Ursprungligen är han stockholmare och flyttade till Gävle 2013 med sambon Sofie Sandström, känd som arrangör till metalklubben Steam, som hann köra några gånger i början på året innan corona slog till.

Trumslagaren Jonathan "Mophelk" Fundin växte upp i Funäsdalen i Härjedalen och kom till Gävle 2016 för att börja estetiska programmet med musikinriktning på Vasaskolan. Att det blev just här berodde på att han inledningsvis kunde bo hos en släkting i Ockelbo. 2018 flyttade han till lägenhet på Söder och blev av en händelse granne med Jokilinna.

– Första gången vi sågs plingade Jonte på för att berätta att han skulle ha fest och ursäktade om vi blev störda. Klockren grej i stället för att köra på i kaklet. "Reko snubbe" tänkte jag. Det ledde senare vidare till att han kom in på en kaffe och vi insåg att vi var inne på black metal båda två och att han var trummis.

De började först spela tillsammans i Uppsalabandet Cemeterius som de nu lämnat för att satsa helhjärtat på Hladomrak. De hade kunnat vara far och son, då det är 21 år dem emellan. Även uppväxterna är det skillnad på. Medan Tommy Jokilinna varit en del av Stockholms black metal-scen sedan 90-talet, sitter på massor av kontakter och har spelat med en radda band, lämnade det kulturella utbudet en del att önska i Funäsdalen.

– På sin höjd var det att man spela en cover med nån musiklärare. Så hittade jag Slayers "Reign In Blood" och sen Behemoth, vilket triggade mig att göra svårare saker på trummorna. I början när jag kom till Gävle var det som en stor explosion. Då var det här meckat, då jag kunde spela med andra människor och dagarna i ända på skolan, säger Fundin som lirat med Gävlebanden Fools On The Planet och Antham också.

Hladomrak är nu redo att lämna underjorden vilket tre intresserade skivbolag modell större talar för.

– Det nya materialet är så pass starkt och diskografin i grunden också, så det är verkligen dags för nästa steg, säger Tommy Jokilinna.

Tycker ni det är viktigt att black metal är farligt förresten?

– Nej, attityden att väcka rädsla hos lyssnaren har aldrig intresserat mig. Vi låter Norge sköta den biten, säger Tommy Jokilinna som även berättar att han ordnade en spelning med Watain 2002 på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Det viktigaste med Watains set var litermängden blod de fick ta dit. "Vi tänkte ta med tio liter, är det okej?". "Absolut, om ni städar efter er" sa jag. Vilket de förstås inte gjorde sen.

Så då fick du städa undan?

– (skratt) Nej, det var lyckligtvis inte mitt ansvarsområde.

