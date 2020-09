Så många bötfälls för rattsurf – allt fler åker fast

Under första halvåret 2019 fick 25 personer i Gästrikland böter efter att ha hållit på med sin mobil samtidigt som de kört bil eller något annat motorfordon.

Under samma tidsperiod i år, 2020, bötfälldes 43, nästan lika många som under hela 2019. Då stoppdes 49 personer och fick böter för sitt olagliga telefonanvändande under färd.

Många verkar dock undgå böter. Fredrik Palmborn Olofsson, busschaufför i Bollnäs, säger att han ofta ser människor hålla på med mobilen bakom ratten.

– Det är kopiöst hur ofta det sker. Jag blir förvånad om jag inte ser någon som rattsurfar under ett arbetspass, säger busschauffören Fredrik Palmborn Olofsson.

Ökningen av antalet bötfällda beror på tillfälligheter tror Jonas Ekström, gruppchef på trafikpolisen i Gästrikland, vilka möjligheter trafik- och ordningspoliser har att stoppa förare och skriva en ordningsbot. Har till exempel ordingspolisen mycket att göra får de mindre tid över till bötesförseelser.

Han tycker att lagen gjort att problemet minskat.

– Jag tycker att medvetenheten har ökat, säger Jonas Ekström.

Tekniken gör det också allt lättare att slippa hålla på med mobilen fysiskt i bilen, även om han bötfällt personer även i moderna fordon.

Fredrik Palmborn Olofsson upplever att man håller på med sin telefon mer i smyg.

– Det som ändrats från på förr, när det inte fanns någon lag emot det, är att folk myglar mer med det i dag. Tidigare kunde folk hålla upp telefonen framför sig, nu försöker de dölja det mer.

Det var i februari 2018 som det blev förbjudet i Sverige att hålla på med mobilen eller annan kommunaktionsutrustning med händerna samtidigt som man kör, något som sedan tidigare var förbjudet i övriga EU-länder.

Inför att lagen skulle träda i kraft utredde Transportstyrelsen omfattningen av problemet. Myndigheten konstaterade att vid cirka en halv procent av olyckorna i landet med personskador som rapporterats januari 2013-juni 2016 nämdes kommunikationsutrustning.

Totalt handlade det om drygt 80 000 olyckor, där det nämndes vid 323, mobiltelefon specifikt vid 258. Bland annat GPS och radio nämndes också.

Om mobilen spelat roll för olyckan gick inte att bedöma. Transportstyrelsen pekade även på att det förekom olyckor då kommunikationsutrustning spelat roll och som inte nämndes i rapporterna.

Att titta ner i telefonen kan dock vara ödesdigert. Kör du i 70 kilometer i timmen hinner fordonet färdas nästan 20 meter på en sekund. Många tittar ner i sina telefoner längre tid än så.

Vad tror du krävs för att få bort det här beteendet?

– Jag kan väl svara som den eviga pessimisten. Jag tror inte att det kommer att försvinna. Det är så ytterst få som åker dit för det att folk inte behöver vara oroliga. Det är en pissdroppe i havet, noll och ingenting, säger Fredrik Palmborn Olofsson.