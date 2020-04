Så påverkas Brynäs av corona – kan bli stort tapp i omsättning: "Klarar oss tills dess"

Häromdagen kom beskedet att Brynäs IF korttidspermitterar sin personal.

I vilken omfattning beror på inom vilken avdelning man är verksam. Restaurangen är fortfarande öppen och har ett avtal med närbelägna Prolympiaskolan.

– Där går vi inte back, därför blir det en lägre grad av permittering för den personalen. Sen har vi, av solidaritetsskäl, permitterat i stort sett så mycket vi kan, säger Michael Campese.

Brynäs klubbdirektör har bråda dagar med att hänga med i alla direktiv som kommer.

– Det finns inga svar på något. Vi vet inte hur sponsorer och privatpersoner har det, kommer vi spela hockey? I så fall, med publik? I allt det där ska du försöka hitta en lösning.

Däremot är Campese på det klara med att blir det ingen ishockey – då finns ingenting.

– Det är vår kärnverksamhet. Då hamnar vi raskt i spelarfrågan. Hur gör man där? Ska man sitta kvar? Vara lugn? Värva? Jag har upplevt mycket i mitt liv, men det här är det sjukaste jag har varit med om, säger Campese.

Brynäs har i dagsläget runt 65 personer anställda.

– Vi är en stor arbetsgivare och genererar mycket skatteintäkter till kommunen. Det vi behöver göra nu är att säkerställa att det finns en så bra arbetsplats som möjligt för folk att komma tillbaka till under hösten – så att vi kan fortsätta att bidra till regionen. Mitt och styrelsens uppdrag är att se till att vi ska kunna fortsätta bygga Brynäs IF när allt detta vänder. För vi är i ett oerhört prekärt läge just nu, konstaterar han.

Förra säsongen omsatte koncernen 158 miljoner kronor och redovisade vid förra årsmötet i juni 2019 både en vinst på drygt en miljon samt ett eget kapital på 15,3 miljoner.

– Om det fortsätter som det gör nu, finns det en risk att vi tappar i omsättning, klargör Campese.

Brynäs jobbar nu efter tre olika ekonomiska scenarion och konsekvenser av dessa.

– Vi har tagit riktning på det istället för att göra glädjekalkyler och försöker vara så sanningsenliga vi bara kan. Det sagt med förbehåll att det kan förändras vilken dag som helst.

– Återhämtningen av ekonomin tror jag man ska fundera mest på. Att vi spelar ishockey i höst på ett eller annat sätt, det tror jag att vi gör. Men hur ser återhämtningen ut för näringslivet och den totala ekonomin? Hur lång tid tar det? Det behöver vi ta i beaktande också.

– Nu säger nationalekonomer allt från ett till tre år. Då måste vi i Brynäs kunna möta det i så fall. Behöver vi göra nya affärsmodeller? Vi kanske inte kan sälja saker som vi gjort tidigare, säger klubbdirektören.

Korttidspermitteringarna kommer hjälpa Brynäs likviditetsmässigt på kort tid. Men hur mycket man sparar på permitteringen är i dagsläget oklart. Den 7 april får klubben göra en ansökan hos Tillväxtverket och först efter det har de en del av svaret.

Brynäs kan korttidspermittera redan nu, men sedan måste de bedömas av Tillväxtverket så att de uppfyller kriterierna.

– Om de säger ja till det, då ser det lite bättre ut. Men fortsätter läget där vi är nu, då räcker det inte med korttid. Då går vi in i fas två.

Vad säger personalen? Vad för du för respons när ni pratar med dem?

– Här vill jag höja dem, de har varit fantastiska, spelarna likaså. Vi sitter i samma båt allihop och nånstans måste vi sätta Brynäs i centrum. Alla har ställt upp fantastiskt för föreningen. Samtidigt finns det en oro och jag har en jäkla respekt för det.

– Vi mår ganska bra ekonomiskt. Jag blev glad när jag såg likviditeten. Med det sagt kan vi inte stå och blöda hur länge som helst. Därför måste vi också göra de korta lösningarna.

Ingen ekonomisk kris i dagsläget?

– Nej, fram till hösten kommer vi klara av det här med de åtgärder vi gör nu. Vi behöver ta hand om den här föreningen från 1912 och ta ansvar för den. Jag har sagt till styrelsen att det här innefattar ju mig med. Om det behövs får jag bli ideell klubbdirektör, säger Campese halvt på skämt, halvt på allvar.

– Nä men så här, det är ett worst case scenario.

2 april kom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer över hur träning får/bör bedrivas.

Råd i punktform från Folkhälsomyndigheten:

• Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

• Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

• Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

• Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

• Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Brynäsherrarna inleder sin försäsong i mitten på april.

Rent praktiskt för spelarna, vad innebär allt det här? Vad gör de nu?

– Vi kommer kunna bedriva en försäsong utan problem. Det är mer att de inte kan hänga i bastun innan men rent träningsmässigt kommer inte vi vara sämre tränade.

I allt kaos som råder finns det ändå en distans i allt vad gäller idrotten.

– Nånstans går folk och dör i det här medan vi snackar sport, säger Micke Campese.