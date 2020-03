Så står du ut långa perioder hemma – redaktionen ger sina bästa tips

* Vad gör du för att fördriva tiden i dessa dagar som du vill tipsa andra om? Hör av dig till artikelförfattaren.

Niklas Sundin, kriminalreporter

Tv-serien "The walking dead" där en dystopisk världsbild målas upp om ett okänt virus vilket gör majoriteten av alla människor till zombier. De kvarvarande får i skarpt läge lära sig att bunkra och avvärja hot från andra människor och zombier. Alla säsonger utom den sista finns på strömningstjänsterna HBO Nordic eller Netflix (att bli medlem på HBO är gratis de två första veckorna och Netflix har också prova på-erbjudande). P3 Dystopia, avsnittet om pandemi ger bra information och tankar om vad som händer vid en just en pandemi. Ta också del av Försvarets träningsapp för att hålla i gång även under karantänen. SVT Plays alla dokumentärer är därtill mycket bra att botanisera bland. Ytterligare ett måste är långfilmen "Contagion". I denna 2011-rulle med Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law med flera får du coronaviruset upphöjt till tio – kanske bra för att få perspektiv på situationen?

Magnus Lundquist, samhällsbyggnadsreporter

Klappa katt. Förkultivera fröer i fönstret. Sortera skivsamlingen. Njut av att sitta på balkongen om du har en.

Martin Looyenga, webbredaktör

Isolerar du dig ensam? Lös ett sudoku. Isolerar du dig tillsammans med någon? Lägg ett pussel. Att lösa ett sudoku, gärna med så hög svårighetsgrad som möjligt, är ett perfekt sätt att hålla hjärnan ordentligt vid liv. Samtidigt ger det en känsla av frihet, hur instängt det än kan låta. Att lägga ett pussel, gärna med minst 500 bitar, är också en tacksam och rolig sysselsättning för hjärnan. Det stärker även gemenskapen. Passar inte någon av dessa aktiviteter kan jag i stället varmt rekommendera att plöja samtliga 20 säsonger av Rederiet på SVT Play. En mer komplett tv-serie får man leta efter.

Helena Björklund, familjeredaktör, Helenas Hembakta

Solen skiner utanför fönstret och du får inte gå ut. Egentligen känner du dig inte speciellt dålig, men för att skydda andra människor ska du hålla dig inne. Vad ska man göra? Det blir tråkigt. När till och med städningen är klar och du börjar få fyrkantiga ögon av allt tv-tittande och mobiltelefonen har gått varm. Fantasin tryter och du vill göra något annat. Varför inte baka!!!? Nästan varje söndag i snart tio år har jag, Helenas Hembakta, haft ett recept i GD. Med andra ord finns det gott om goda bakrecept att söka. För det mesta lättbakade och inte allt för krångliga. Under taggen Helenas hembakta på gd.se hittar du många av recepten – välj och vraka. Lycka till!

Nils Palmeby, nöjesredaktör

"Min fantastiska väninna" säsong ett gick att se på SVT under julen och tills nyligen på SVT Play. Dock gick den att se redan hösten 2018 på HBO Nordic. Nu har precis åtta nya avsnitt, vilka utgör säsong två lagts upp i sin helhet på HBO. Det lär dröja tills de kommer på SVT. Och denna serie är faktiskt den enda som kan få mig att lösa medlemskap på HBO, tillsammans med en annan italienare som kommer på HBO först och SVT långt senare: "Gomorrah - La Serie". "Min fantastiska väninna" passar utmärkt för dig som är i riskgruppen för coronaviruset då den handlar om vänskapen mellan två flickor i Neapel, båda födda tidigt 1940-tal. Vi är nu framme vid bok två i Elena Ferrantes Nepalkvartett och följer här Lenùs studenttid i Pisa. Tänk så mycket det är kvar, känns bra, men det dröjer nog nu, inte minst eftersom Italien är så drabbat av viruset.

Kan också passa om podden Inomhus med Gävlebördiga Nanna Johansson, brorsan Daniel Johansson samt en kandidat till "Sveriges mest hatade man": pojkvännen Anton Magnusson. Handlar om spel, film och tv-serier. Sånt som passar "inne-människor" alltså. Nu även de icke-frivilliga sådana? Mycket av det de snackar om är sådant jag aldrig skulle få för mig att konsumera själv, men det är mysigt att bara lyssna på dem och inledas i illusionen att "jag har koll".

Angelica Ränttilä, nyhetschef

Drama är min favoritgenre. "Min fantastiska väninna" är ett fantastiskt sådant som utspelar sig i just nu hårt coronadrabbade Italien. Historien om väninnorna Elena och Lilas vänskap som börjar redan när de är småflickor i Neapel är verkligen gripande. Det är dessutom både vackert och mysigt att lyssna på seriens språk som huvudsakligen är napolitanska men också italienska. Det gormas på innergårdar och balkonger av den typ man nu i klipp sett italienare i karantän sjunga på. Den andra säsongen började släppas på HBO nu i februari. För dig som föredrar att läsning framför tv-tittande finns också de fyra böckerna, som serien baseras på. De är skrivna av Elena Ferrante.

Helen Granditsky, bostadsreporter

Gå ut i friska luften och gör en egen stadsvandring. Upptäck arkitekturen på hemmaplan. Lyft blicken och titta på detaljer och material på Gävles tre palats, Agnes von Krusenstjernas hus och övriga Staketgatan, träkåkarna i Gamla Gefle och mycket mer.

Packa en korg med kaffe och smörgås och gå en promenad längs Kustleden på Norrlandet och upplev grosshandlarvillor och sommarnöjen på nära håll. Åk eller cykla till Engeltofta, Engesberg eller Bönan och gå en valfri sträcka.

Till kvällen, baka en kladdkaka, gör en kanna gott te och titta på Ingmar Bergmans mästerverk "Det sjunde inseglet" med nyligen avlidne Max von Sydow som riddaren som försöker överlista döden. Finns på SVT Play.

Kristian Ekenberg, kulturredaktör

Nu när du får tid över, passa på att upptäcka någon av platserna i Gästrikland som du aldrig skulle komma dig för med att besöka annars. Särskilt hårt inne sitter det att besöka sådant som är en bit bort för den som bor i centrala Gävle. Har du till exempel upptäckt Axmar bruk? Eller Mackmyras vackra brukspark, där det brukar visas skulpturkonst om somrarna? Eller om du sällan är i västra delarna av landskapet – varför inte en utflykt till Kulturcentrum Sandviken, där det trots coronaviruset fortfarande är öppet.

Maria Carlsson, politikreporter

Lär dig ett nytt språk! Det finns en uppsjö av bra appar att använda. Själv tragglar jag franska, bland annat med hjälp av Duolingo, en app som är gratis om du står ut med lite reklam. Upplägget är roligt och pedagogiskt och du kan tävla med andra i hela världen om att vinna veckans liga. Ju fler lektioner du tar, desto större chans att vinna. Svårighetsgraden ökar allt mer. Varning för beroende. Varva gärna med exempelvis springturer och träning på utegymmet i Boulognerskogen. Om du inte har ont i halsen vill säga.

Anders Wennberg, insändarredaktör

Ha ett "Pang i bygget"-maraton med tonvikt på avsnitten "The Kipper and the Corpse" samt "The Germans" som har viss bäring på sjukvård och smitta. Man måste skratta också. Går att se på TV4 Play och CMore bland annat.

Katarina Ekspong, chefredaktör

Läs tidningen

Perfekt sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer där ute i vårt samhälle i dessa oroliga tider och när ryktesspridningen är stor på nätet. Sajten uppdateras dygnet runt, men nu när du har tid för korsord kanske pappersformen passar bättre.

Gör som Shakespeare!

Shakespeare skrev både King Lear och Macbeth år 1606 under tiden han satt i pestkarantän, enligt uppgifter i engelsk media. Det kan ju vara en lite lagom inspirationsnivå för skrivartalanger.

...eller gör som Newton!

Under pesten stängde universiteten i England och Isaac Newton tvingades till ledighet. Han satte sig under ett träd i hembyn, ett äpple föll ned och resten är vetenskapshistoria. Han upptäckte både gravitationen och tyngdkraften. Du kanske kan upptäcka geniet inom dig.

Fika – digitalt

Det går att umgås även om man inte är på samma geografiska plats. Gör som flera andra, boka in fikapauser tillsammans med dina arbetskamrater trots att alla jobbar hemifrån. Se kollegorna mumsa digitalt via Skype, Google hangouts eller i annan kanal.

Dansa

Om du behöver motion men mer saknar till exempel kul nattliv, dans och musik. Släck ner lyset, streama det som får dig att studsa och släpp loss fullständigt. Ingen ser dig ändå!

Gå och cykla

Om du inte är sjuk, gå ut. Eller cykla. Frisk luft gör gott och motion likaså. Hjälper om ni är flera därhemma som börjar gå varandra på nerverna, men också dig som är ensam och börjar klättra på väggarna. Är du 70 plus måste du inte stanna inomhus.

Pyssel och pärlplattor

Ta fram den klassiska pärlplattan, om det är barn i hemmet alltså. Allt möjligt pyssel är välkommet. Även digitalt - gör en egen mobil spelfilm och dela den med far- och morföräldrarna, som ni alltså inte ska hälsa på om de är över 70 år.

Hjälp till!

Vi behöver varandra i kris. Är du frisk men jobbar hemifrån, så använd gärna fritiden till att hjälpa andra. Äldre grannar kan till exempel behöva hjälp att handla eller ta ut mediciner på apoteket.