Sagan om ring... fiskedraget – Georgios vann kriget mot filmjätten: "Önskar inte detta min värsta fiende"

"Hoobit" är ett samlingsnamn för en designserie som Georgios företag Salta Lure Company skapat och 2017 godkändes "Hoobit" som varumärke. Några månader senare klev dock det amerikanska företaget The Saul Zaentz Company in i bilden. Företaget äger en stor del av varumärkesrättigheterna till J.R.R Tolikens "The Hobbit" och Sagan om ringen".

Företaget menade att "Hoobit" kunde förväxlas med "The Hobbit", och invände mot Georgios varumärkesansökan.

PRV höll med, och varumärket stoppades. Men Georgios överklagade till tingsrätten, där man gick på familjeföretagets linje. Anledningen till det var främst för att det amerikanska bolaget inte kunnat bevisa att varumärket används inom samma varuklass som "Hoobit", det vill säga fiskeredskap.

– Den som har ett varumärke måste också använda varumärket inom det som har uppgetts. Men många gör så där, att de söker för ett varumärke, och klickar i varenda en av de tusentals rutorna där det framgår vad varumärket ska användas till. Det är förbjudet men många gör så ändå, säger han och fortsätter.

– De menade att en Gollumfigur som höll en fisk var i samma klass, men det säger ju sig självt att det inte är så, säger Georgios .

I en artikel i Dagens Nyheter berättade det amerikanska bolagets ombud Magnus Henning dessutom att "vi kan inte säga att företaget just nu tillverkar fiskeredskap eller kommer att göra det."

– Där sa han ju nästan rakt ut att man inte använder namnet på det sättet, vilket var ett riktigt självmål och någonting som jag använde i min bevisning, säger Georgios .

Bevisning var det, ja.

Georgios berättar att hans familj hjälpt till med att ta fram bevis för Gävleföretagets sak, och att man bland annat fick sammanställa en fem kilo tung mapp när det blev förhandling.

– Det har tagit otroligt mycket tid och energi av min familj. Min familj har nästan blivit en advokatfirma, säger han.

Arbetet skulle dock visa sig inte vara i onödan. Tingsrätten höll med Georgios, och varumärkesregistreringen av "Hoobit" består därmed.

– Det kändes som att det finns en rättvisa trots allt. Man får också en tilltro och en trygghet till svenska domstolar och att varumärkeslagstiftningen fungerar.

Rättsprocessen med "Hoobit" har mestadels kostat en stor mängd tid, men även en del pengar. Ett exempel är när familjen anlitade Gävleborgs Tolkservice för att låta en språkspecialist bevisa att "Hoobit" och "Hobbit" skiljer sig i både uttal och betydelse.

– "Hoobit" uttalas för det första huu-bit och det är en ordlek med ordet "hoo", som kan betyda en fisk (från fiskarten wahoo, reds. anm.) eller ett glatt utrop. "bit" kommer från att man är biten, säger han.

Han berättar att tiden varit tuff, och att det är skönt att processen i Sverige är över.

– Förutom oro och ångest så har det också varit svårt att vara kreativ. Istället för att designa har vi suttit och ägnat tid, möda och lidande åt det här. Jag skulle inte önska min värsta fiende detta, säger han.

Sagan om fiskedraget är dock inte helt över.

USA är nämligen en marknad för familjeföretaget, där familjen nu är mitt uppe i en liknande process med The Saul Zaentz Company. Rättegången sköts över nätet, men tiden familjen måste spendera bland handlingar och bevisförande är densamma.

– Det är samma lagstiftning som i Sverige så det borde egentligen gå på samma sätt som här, att jag vinner. Men jag vågar inte ta ut någonting i förskott, eftersom jag inte vet hur domarna där resonerar.

I början av nästa år, vid vårkanten, väntas rättegången i USA vara färdig. En rättegång som Georgios menar är minst sagt onödig, från första början.

– Det går inte att förväxla de två, punkt slut. Fiskare är dessutom ganska vetgiriga personer som har koll på vad de köper. Och de vet att Gollum som håller i en fisk inte har någonting med fiskeredskap att göra.