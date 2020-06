SAIK en av favoriterna när herrtrean drar igång – här är en genomgång av våra lokala lag: "Det här upplägget gynnar de lite sämre"

Serien innehåller sex nya lag jämfört med förra säsongen – och inga träningsmatcher har spelats. Dessutom avgörs herrtrean i en enkelserie, med bara elva matcher per lag.

På förhand är det oerhört svårt att gissa hur det ska sluta.

– Varje match blir dubbelt så viktig, konstaterar SAIK:s tränare Eldar Abdulic.

Här är fakta om lagen som Sporten bevakar lite extra, det vill säga SAIK, Valbo, Åbyggeby och norduppländska Strömsberg:

Sandvikens AIK

I fjol: 3:a i division 3 södra Norrland.

Premiär: Bollnäs (h) 14 juni.

Nyförvärv: Sarbast Mohammedzadeh, ass. tränare, Rinwar Othman, fw, Forssa BK, Elias Lindgren, mv, SIF (utlåning), Adrian Runald, fw, Gefle IF, Saeed Khemisi, fw, Strömsbergs IF, Lawen Hamad, b, Söderhamns FF, Sina Khajavi, b, Strömsbergs IF, Erik Nyberg (uppflyttad från U19), Lukas Vikgren (uppflyttad från U19), Elias Gärdh, mf, Valbo FF.

Förluster: Marko Ruuskanen, ass. tränare, Martin Persson, b, Åbyggeby, Emil Ericsson, fw, Forsbacka, Hassan Viklund, mv, Åbyggeby, Roni Ali, fw, klubb ej klar, Albin Svedvall, mf, Årsunda, Cassano Moosa, mf, Kungsgårdens SK, Plamedi Kedi, fw, klubb ej klar, Omar Maziane, mf, Torsåker.

Målsättning: – Första året i trean blev vi femma, andra året trea. Nu är det tredje året... vi vill vara bättre än förra året, säger tränaren Eldar Abdulic.

Seriefavoriter: – Jag tror att det kommer att kunna stå mellan fyra lag: Forssa, Mora, vi och eventuellt Valbo eller Bollnäs.

Kommentar: SAIK siktar uppåt, men får göra det utan kulturbärarna Emil Ericsson och Martin Persson, som lämnar efter flera år i klubben. De som ska täcka upp är bland annat backen Lawen Hamad och anfallaren Saeed Khamishi som båda har spelat högre upp i seriesystemet. Khamishi har spelat i Iran på tämligen hög nivå. Dessutom har SAIK en ung talang från Gefle IF i laget, Adrian Runald, också han anfallare.

– Han tränar med GIF fortfarande och håller väldigt hög klass. Tanken är att han ska få utveckling hos oss och förhoppningsvis gå tillbaka som en bättre spelare, säger tränaren Eldar Abdulic, som är noga med att se till talangernas egna bästa.

– För alla som vill något med fotboll är tanken att de ska kunna gå vidare från oss.

En viktig pusselbit för SAIK att behålla var målsprutan Anthony Valdés Osorio, som var trea i skytteligan i fjol med sina 16 fullträffar. Efter säsongen spelade han i spanska fjärdedivisionen i några månader innan han fick hemlängtan och kom tillbaka strax innan coronaviruset slog till.

SAIK siktar högt i år, ännu högre än fjolårets tredjeplats.

– Hade det varit en dubbelserie är jag säkert på att vi varit med i toppen, men det här upplägget gynnar nog de lite sämre. Det mentala blir av stor vikt nu, matcherna blir ju dubbelt så viktiga. Men vi går in för att vinna varje match, det är vår attityd.

Valbo FF

I fjol: 12:a i division 2 norra Svealand

Premiär: Åbyggeby (h), 18 juni

Nyförvärv: Barnabe Mubumbyi, Kramforsalliansen, Kim Klasson, Sandvikens IF U19, Oskar Olsson, Gefle IF U19, Delmi Muaka, Sandvikens IF U19, Pelle Hansson, Årsunda, Emmanuel Gimba Markus, Staffanstorp, Farhan Jaigirdar, Södertälje SK.

Förluster: Tobias Wennergrund, FK Karlskrona, David Wallin, FC Gute, Emil Hodin, FC Gute, Simon Johansson, Lidköping FK, Albin Humling, Kvarnsveden IK, Elias Gärdh, Sandvikens AIK, Anton Lindbom, Hille IF, Gabriel Söderqvist, do, Rasmus Eriksson, Åbyggeby, Björn Johansson, do, Jonny Nilsson, do, Michael Kifblom, Helges.

Målsättning: – Vi ska äga mycket boll och ha roligt på planen. Övre planhalvan är målet i alla fall, säger tränaren Jerry Haaranen.

Seriefavoriter: – Jag får väl ta SAIK då.

Kommentar: Åkte ur tvåan i fjol, mycket tack vare lagets stora bekymmer att göra mål. 21 kassar var dussinet färre än det lag i serien som gjorde näst minst mål. Så frågan är – hur har laget tänkt göra mål under nye tränaren Jerry Haaranen?

– Du har en poäng där, och vi har tränat på det, så förmodligen kommer vi att vara lite mer offensiva än i fjol. Vem som ska göra målen? Bra fråga, men kanske Martin Boox?, säger Haaranen.

Valbo har i stort sett ett nytt lag och en ny organisation och Haaranen säger sig inte ha en aning om var laget står. En tung förlust är målvakten Tobias Wennergrund, som har ersatts av Gefle IF:s U19-spelare Oskar Olsson som tar klivet upp på en ny nivå i karriären. Annars är viktigaste nyförvärvet kanske mittbacken Pelle Hansson från Årsunda.

– Han är fantastiskt bra, inte bara på planen, säger Haaranen.

Några sena nyförvärv, bland annat i form av Emmanuel Gimba Markus som spelat division 4-fotboll i Malmö och fick chansen att provträna med Sandvikens IF, har spetsat till en relativt stor trupp.

Åbyggeby FK

I fjol: 1:a i division 4 Gästrikland.

Premiär: Valbo (b), 18 juni.

Nyförvärv: Samuel Linderg, fw, Hille, Björn Johansson b, Valbo, Rasmus Eriksson, fw, SIF/Valbo, Martin Persson, mf, SAIK, Hassan Wiklund, mv, do, Johan Eriksson, mf, Torsåker. Fler namn tillkommer troligen.

Förluster: Sebastian Henriksson, mv, Kim Oskarsson, b, slutat, Marcus Mattsson, b, Tomas Renman, mf, Linus Stigenberg, fw, slutat, Babak Gafori, fw, Alexander Sjöström, fw (kommer att spela några matcher), Joel Rosengren, mf, blir assisterande tränare.

Målsättning: – Kan vi hamna i mitten av serien ska vi vara jättenöjda, säger tränaren Stefan Forsberg.

Seriefavoriter: – Jag håller SAIK som en favorit och tycker också att Valbo bör hålla till i toppen, säger Stefan Forsberg.

Kommentar: Laget som samlar många rutinerade och i vissa fall riktigt vassa lirare vars karriärer kanske passerat zenit sprang obesegrat igenom fyran förra säsongen. Tungt tapp av Alexander Sjöström, 14 mål förra säsongen (flyttat till Stockholm, men ska göra några matcher i Åbyggeby ändå), och när dessutom Anders ”Sumpen” Sundberg, skytteligavinnare i fjol med 21 baljor, går höftskadad och är ett ytterst osäkert kort, innebär det att en hel del offensiv kraft gått förlorad. Rasmus Eriksson har värvats in, och där finns offensivlusta och målsinne – men även viss skadebenägenhet. På minussidan har Åbyggeby även tappat målvakten Sebastian Henriksson, vilket är en riktigt tung förlust.

Nykomlingen har en medvetet tunn trupp med tanke på att man inte har något B-lag (däremot ett samarbete med Björsjöhöjden i sexan).

– Men tanken är att vi ska fylla på med några namn, säger tränaren Stefan Forsberg med veckan kvar till premiär (torsdag före midsommarafton, mot Valbo).

Målsättningen är – i första hand – att kicka boll och ha skoj.

– Åbyggeby är ett lag där 80 procent kommer för att varva ner och ha roligt, säger Forsberg.

Strömsbergs IF

I fjol: 8:a i division 3 södra Norrland.

Premiär: Söderhamn (b), 14 juni.

Nyförvärv: Erik Johansson, mf, Gimo, Oliver Edén, fw, Storvreta, Adam Sekulic, fw, Tierp, Robert Sekulic, b, do, Nermin Mehanovic, mf, do, Oscar Holmgren, fw/mf, Österlövsta, Joel Matsson, mf, Österlövsta, Oskar Åkerlund, b, Tierp.

Förluster: Sina Khajavi, b, SAIK, Saeed Khemisi, mf, do, Max Bergström, b, Månkarbo, Hugo Eriksson, b, do.

Målsättning: – Vi har inte satt någon än. Vi ser bara fram emot att få börja spela på söndag, säger tränaren Daniel Sjöberg.

Seriefavoriter: – Jag skulle säga Bollnäs och SAIK.

Kommentar: Strömsberg har fortfarande viktige mittfältaren Ludvig Svensson korsbandsskadad, han missade även i stort sett hela förra säsongen. Klubben har försökt värva mycket från trakten och tränaren Daniel Sjöberg menar att man fått i hop en bra grupp, bland annat genom påfyllningen av ett par forwards, varav dock Oliver Edén ska rycka in i lumpen och bara är med alldeles i inledningen.