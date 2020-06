SAIK gick en halv miljon back och egna kapitalet är borta – nu kan spelarna korttidspermitteras: ”Har ett år på oss att vända”

Minskade sponsorintäkter, ett ekonomiskt sett misslyckat World Cup och coronapandemin (där SAIK hade räknat med att få in 150 000–200 000 kronor mer) bidrog till att Markarian tvingades berätta om ett negativt resultat på 512 830 kronor inför omkring de ungefär 20 personer – varav två via länk – som kommit till SAIK:s årsmöte i Drömfabriken under tisdagskvällen.

– Det är nog ingen i styrelsen eller klubbledningen som är nöjd med att vi går med förlust, men prognosen visade på något ännu värre. Det är inga katastrofsiffror. Vi har kämpat får att komma ned till de här beloppen, säger Markarian.

SAIK har genomgått ett ekonomiskt stålbad och kunde för ett år sedan visa plussiffror – om än blygsamma sådana – efter två år med minusresultat på omkring två miljoner kronor vardera. Ett eget kapital hade då vänts till ett positivt på drygt 100 000 kronor, vilket var en förutsättning för att SAIK skulle få sin elitlicens för den gångna säsongen.

Nu är det egna kapitalet borta och i stället finns ett negativt kapital i koncernen – SAIK Bandyklubb och SAIK försäljning AB sammanslaget – på 354 996 kronor. Markarian och de övriga har nu ett år på sig att fixa till siffrorna, eftersom elitlicensnämnden gör avstämningar vartannat år numera.

– Alla beslut som styrelsen har fattat har varit ekonomiska. Men det är en svår balans mellan kortsiktiga beslut och långsiktiga. Vi kan inte montera ner allting, säger Markarian.

Budgeten som presenterades på årsmötet innehåller ytterligare besparingar på spelartruppen. 20 procent ska lönerna sänkas med.

– Det var ett beslut som vi fattade redan innan covid-19, säger Markarian – som räknar med att korttidspermitteringarna som införts för kanslipersonal snart också gäller för spelare och ledare.

– Det var inte aktuellt förut eftersom vi har kontrakt med spelarna från augusti till mars. Men nu är det i alla högsta grad aktuellt, det är ett troligt scenario till och med, fortsätter klubbchefen.

Är du orolig för elitlicensen?

– Nej, det är covid-19 som är oroande. Det är det som ställer allting på ända. Vi hade absolut kunnat hantera ett minusresultat, om det inte varit för covid-19, säger Markarian.

– Jag tror att det är sex, sju lag som ligger mer risigt till än vad vi gör. Och vi har ett egenintresse av plussiffror, elitlicens eller inte.

På årsmötet kunde Ralfi Markarian berätta om ett år där SAIK trots allt lyckats vända en negativ bild av föreningen till en positiv. Både självbilden, eller vi-känslan, och mediebilden.

– Vi har jobbat mycket med att skapa positivitet kring föreningen, för att ändra bilden av SAIK. Och det har vi lyckats med, slog han fast.

Per Kreij omvaldes som ordförande ytterligare ett år och i styrelsen, som utökas från fem till sex ledamöter, invaldes nye ledamoten Jan Lissåker på ett tvåårsförordnande. Sedan tidigare i styrelsen finns Sofia Rådman och Erica Rosén (ett år vardera kvar) och Ola Grönberg och Andreas Müller (omvaldes på två år vardera).

