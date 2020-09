SAIK öppnar upp för publik – och hoppas på höjning: "Hela idrotts-Sverige lider"

SAIK har fått tillstånd att ta emot 50 åskådare till SAIK:s möte med Skutskär i Svenska cupen för damer. Först och främst blir det medlemmar som får förtur till biljetterna. Nu hoppas man även på att få tillstånd till att ta emot publik på herrarnas träningsmatch mot Edsbyn på torsdag – en match som livesänds på Bandypuls.

– Det blir 50 personer som vi kommer att ta in, vi vänder oss först och främst till medlemmar. Blir det fullt så blir det fullt, annars kommer vi att släppa de biljetter som blir över till allmänheten, säger Rafi Markarian.

Vet ni något mer om hur det blir inför seriepremiären? Det har pratats om en publikhöjning till 500 personer.

– Vi vet inget mer om hur det blir, därför har vi väntat in och sökt polistillstånd för att ta in 50 personer på tisdag. Nu väntar vi på tillstånd till herrarnas match mot Edsbyn på torsdag.

– Vi tar en sak i taget, kommer beslut anpassar vi oss. Men just nu är vi väldigt passiva och väntar för att se vad vi har att förhålla oss till.

Det är ingen hemlighet att SAIK kämpat med ekonomin de senaste åren, hur drabbas ni av sänkta publikintäkter och covid-19 överlag?

– Det är i synnerhet tufft för oss, men också såklart för många fler lag och hela idrotts-Sverige lider ju, det är lika illa för alla. Vi har inget eget kapital att ta av. Det slår hårt om det inte öppnas upp men så är det, det är bara att gilla läget och försöka komma på kreativa lösningar och parera.

Vad händer om det öppnas upp för 500 eller kanske dras tillbaka till noll igen?

– Vi har jobbat med olika scenarier, vi tar det efter vad som händer, vi hoppas kunna öppna till 500. Blir det kvarstående 50 är det ett annat scenario. Seriespelet är ju uppskjutet, vilket skapar mer andrum tills det kommer nytt beslut. Då får vi se var vi landar och vilket scenario vi ställs inför.

Hur ser ett worst case-scenario ut och hur tacklar ni det?

– Alltså, det hänger ihop med det statliga stödet, det är svårt att säga vad worst case-scenario är, det finns så många frågor som vi inte har några svar på ännu.

På vilket vis ska ni vara kreativa?

– Vi måste se om vi ska ha swishkampanj eller vad vi ska göra. Vi måste komma på nya sätt att skapa intäktsmöjligheter. Vi får se vad vi landar i.

Hur har sponsorerna agerat under coronapandemin – stöttat extra eller blivit tvungna att dra sig ur?

– Det är olika. Det finns allt från de som själva har det tufft, med all respekt, som inte har kunnat gå in i år till de som till och med har höjt. Det finns alla olika typer av partners. Visst är det solklart att de som lider inte längre kan gå in, det är fullt förståeligt. Men generellt känns det bra.

Bra, hur då?

– Det känns som att de flesta är med och stöttar och att vi klarar av det. Det känns bra hittills.

Hur kom ni fram till att låta medlemmarna få de första 50 platserna ni släpper?

– Jo, vi valde medlemmarna, det känns solklart att vända sig till dem i första hand. När serien kommer igång får vi se över hur vi gör, men till träningsmatcher är det i första hand medlemmarna som får gå, sedan får vi se över och göra analys efter matcherna.

Hur hanterar ni en eventuell publikhöjning?

– Göransson Arena är tacksam på det viset med läktarplats.

– Utmaningen blir att se över insläpp och toakö och sådant. Det är sådant som vi vill lösa gemensamt med arenan. Vi måste komma på hur man sprider ut publiken, att öppna olika spridda entréer, så vi får se hur man löser det.