SAIK pustade ut efter ny storseger: "Viktigt för oss att få göra mål"

Inför SAIK:s möte med Frillesås hoppades SAIK-tränaren Jocke Forslund på att Jesper Hvornum skulle komma tillbaka efter sin sjukdom för att producera mål för sitt Sandviken igen, som lidit av en måltorka efter premiären.

Efter bara fyra minuter hittade han nät på straff och så hade han uppfyllt tränarens önskan. För visst släppte målskyttet sen.

Kändes det som att Hvornum fick ner axlarna på de andra lite när han satte straffen?

– Visst var det så. Det var viktigt för oss att få göra mål, säger Forslund.

Efter straffmålet utökade SAIK sin ledning bara tre minuter senare när Hannes Edlund slog en lyra som landade fint framför Linus Forslund som enkelt lurade Christian Axelsson i Frillesåsmålet.

– Det var otroligt viktigt att vi gjorde ett till mål snabbt sen. Då fick vi andrum och lite att spela på, säger Forslund.

Innan paus hann gästerna reducera och SAIK utöka sin ledning igen. 3–1 blev siffrorna.

– Det är viktigt för oss att göra lite mål, men också att det är olika målskyttar. Det blir mycket fokus på det. Vi kommer helt enkelt att gå dela upp det på lite olika spelare som idag, säger Forslund.

I andra halvlek kom kom Frillesås ut och gjorde en repris av SAIK:s första mål. De fick straff de också, efter fyra minuter dessutom, precis som SAIK. Och när Emretsson slog in den putsades siffrorna ner till 3–2 igen och det blev matchpuls.

Den stod sig dock inte länge. Linus Forslund gjorde snabbt sitt andra mål och Hannes Edlund slöt upp med ett hörnmål. Då hade SAIK helt plötsligt 5–2 och där och då dog matchen en aning. Lucas Widman drämde sedan till med 6–2 strax innan slutsignal.

– Att vi gör 4–2 relativt snabbt blir avgörande igen. När vi gör 5–2 visste vi att det var över. Det dör där. De höll i bollen och vi satsade på att inte gå bort oss. Det hade kunnat ramla in någon boll till, vi har 16 hörnor liksom, säger Forslund och avslutar:

– Det var en stabil match. Vi ska försöka försvara oss bra men även kunna variera. Ibland spela lågt och ibland högt, kunna ställa om lite sådär. Jag tror att vi växer in i den här säsongen. Just nu är det många som har höga krav på sig, många unga grabbar som får ta huvudroller också. Med lite tid blir vi bättre under säsongen.

Matchfakta, elitserien

SAIK–Frillesås 6–2 (3–1)

Målen: 1–0 (4, straff) Jesper Hvornum, 2–0 (8) Linus Forslund (Hannes Edlund), 2–1 (17) Adam Rudell (Fredrik Johansson), 3–1 (23) Dennis Henriksen (Oscar Stadin), 3–2 (48, straff) Adrian Emretsson, 4–2 (53) Linus Forslund (Daniel Berlin), 5–2 (57, hörna) Hannes Edlund, 6–2 (88) Lucas Widman (Hannes Edlund).

Hörnor: 16–3

Utv, SAIK: 1x10 min, Frillesås: 1x10 min.

Domare: Ulrik Bergman

Publik: 634