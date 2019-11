SAIK visade lagmoral när de fixade kryss mot Broberg: "Vi var utslagna flera gånger, men kom tillbaka"

Broberg klev ut hårt mot SAIK och tog tidigt ledningen. De var som om SAIK inte riktigt uppfattat att matchen startat. 1–0 kom efter sex minuter och tre minuter senare stod det 2–0.

Sedan gjorde SAIK en viktig reducering på hörna som gav puls. När 3–1 kom kändes Broberg fortfarande numret större men SAIK hämtade upp både en och två bollar via Dennis Henriksen och Daniel Berlin och fem minuter innan paus var det kvitterat.

– Det är en konstig match, vi tycker att de får billiga mål och vi tycker att de får hemskt billiga mål. Det var en annorlunda match, säger Daniel Berlin.

Men inledningen av andra blev i princip en repris av den första. Broberg klev ut med en högre växel igen och Martin Söderberg tog tillbaka ledningen redan efter tre minuter. Strax därpå utökade hemmalaget ledningen och en ny uppförsbacke startade för SAIK.

Varför var ni så trögstartade i både första och andra halvlek?

– Vi kände av de fyra matcherna förra veckan. Vi kom efter lite. Nu behöver vi vila lite över helgen, säger Joakim Forslund.

Det blev inte bättre av att rutinerade kapten Berlin utvisades i 10 minuter när uret stod på 70.

– Det var slarvigt av mig, jag visste att han skulle hoppa innanför, men jag blev lite sen så det blev en utvisning. Det var ett tungt läge att ta den men jag fick en välbehövlig paus, säger Berlin.

Forslund var lite mer förlåtande till utvisningen, i alla fall så här med facit i hand.

– Han hade spelat hela halvleken så han behövde vila. Han hade fått kommit och vilat annars. Nu blev vi en man mindre och det var synd, men där visade Erik Säfström världsklass då när han tar bollen, åker igenom och sätter upp den. Då var vi med igen, säger Jocke Forslund.

På tio minuter följde sedan tre mål, Broberg som utökade ledningen och sedan SAIK som reducerade via Hannes Edlund och kvitterade via just kapten Berlin.

– Eftersom att vi ligger under med två bollar när det är tio minuter kvar och får med oss en poäng så lär vi vara nöjda. Men vi gör ingen riktigt bra match. Vi spelar inte på vår topp, säger Berlin och tillägger:

– Till slut var det skönt att komma ut och bidra igen sen. Vi förlorade inte, det är en styrka att ta poäng, Broberg borta är en tuff match.

Tränare Jocke Forslund var också nöjd med upphämtningen X2.

– Vi var utslagna flera gånger, men kom tillbaka. Vi visade på en enorm lagmoral och att grabbarna vill. Kul att vi gjorde sex, samtidigt som jag tycker att vi släpper in lite väl röriga mål. Det är vi mindre nöjda med. Man är väldigt, väldigt glad när man klarar av att göra en sådan här grej, trots att allting inte riktigt stämmer.

Nästa gång lagen möts är på annandagen i Göransson Arena.

– Det blir jätteroligt nu, det var stenhårt här, på annandagen kommer Broberg känna att de har möjligheten. 12 mål idag, vi vill satsa på att bjuda på något liknande hemma, säger Forslund.

Matchfakta elitserien

Broberg–SAIK 6–6 (3–3)

Målen: 1–0 (6) Jonas Engström (Adam Wijk), 2–0 (9) Edwin Wigren (Fritiof Hagberg), 2–1 (13, hörna) Hannes Edlund, 3–1 (15) Martin Söderberg (Marcus Wikman), 3–2 (23) Dennis Henriksen (Jesper Hvornum), 3–3 (40,hörna) Daniel Berlin, 4–3 (48) Martin Söderberg, 5–3 (54) Jonas Pettersson (Marcus Wikman), 5–4 (72) Erik Säfström (Albin Airisniemi), 6–4 (80) Robert Rimgård (Fritiof Hagberg), 6–5 (86) Hannes Edlund (Daniel Berlin), 6–6 (90) Daniel Berlin

Hörnor: 3x11 (1–4)

Utv, Broberg: 1x10 min, SAIK: 1x10 min.

Domare: Ulrik Bergman

Publik: 843