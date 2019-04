NATTENS NYHETER: Blödande man fördes till sjukhus efter krogbråk – fick flaska i huvudet • Tjuv krossade ruta på skola

Nattens nyheter

Man förd till sjukhus efter misshandel på pub i Gävle – slogs med flaska: "Blödde från huvud och hals". En 30-årig man fick föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad med en flaska inne på en pub på Hattmakargatan i centrala Gävle.

Tjuv bröt sig in i skola – polisen: "Hade krossat en ruta och försökt bryta upp ett säkerhetsskåp". Under natten till torsdagen upptäcktes ett inbrott i Stigslunds skola i Gävle. Någon hade brutit sig in i Solgläntan.

Morgonens toppnyhet

Lista: Så många har förskoleexamen på ditt barns förskola i Gävle. 52 procent av personalen på förskolorna i Gävle har förskollärarexamen. Det är bättre än riksgenomsnittet. Men skillnaderna är stora i kommunen. En av förskolorna med hög andel är Almgården i Fridhem.

– Vi har läroplanen med oss i ryggsäcken när vi jobbar, det är vi som har det pedagogiska ansvaret här, säger Gunilla Jansson som har 30 år i yrket.

Sport

Englund om drömstarten, målen och livesända mötet med Rynninge: "Känns som att det blivit rätt för mig". Sporten livesänder Sandvikens hemmamatch mot Rynninge på långfredagen. Leo Englund berättar om drömstarten på serien, om hans egna kanonstart målmässigt och tankarna inför mötet med Rynninge.

