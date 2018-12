Vem är Leif? Vad är Leif? Mystiska dekaler på tågtoaletten förbryllar

Anmäl text- och faktafel

Ordet – eller om det är en förkortning – LEIF! (med versaler och utropstecken) sitter där. På en gul dymo-märktejp. Bland alla piktogram som visar vad man får och inte får göra. Inte något klotter, inte någon skadegörelse.

Inte på alla tågtoaletters locks insidor. Men på tillräckligt många för att det ska uppmärksammas av den uppmärksamme.

Det ser officiellt ut men utstrålar ändå en märklig humor. Som om en korrekt rakryggad, gammaldags stins av den där 1940-tals-pilsnerfilmtypen plötsligt skulle börja sjunga och dansa som Fred Astaire i regnet i stället för att som vanligt i enskild ställning pompöst ge tåget avgångssignal.

Vem som satte upp den första dekalen – och varför – är höljt i forntidens dunkel. Forntid och forntid, nja, men i alla fall tycks det vara så att första Leif-dekalen sattes upp kring år 2000. Händelsevis ungefär då de klassiska gröna dymo-tejperna med analog inmatning (Klick! Tjong!) ersattes av enklare och smidigare värmetryck med datorhjälp och möjlighet till olika stilar och tejper (Bzzz...)

På järnvägsentusiasters forum, exempelvis Svenska Järnvägsklubbens diskussionsforum Postvagnen, har man länge sökt svaret på frågan om Leif.

Någon tror sig veta att det rör sig om en förkortning, som alla vet är man vid stora organisationer vana vid sådana; LEIF skulle stå för Lägg Ej I Föremål. Andra tror sig ha andra teorier.

Exempelvis att det är någon någonstans som godmodigt börjat skämta med kollegan Leif som någon gång i historiens grå töcken råkat lägga något i en vakuumtoalett som inte borde ligga där.

Tonen har inte alltid varit jovial och en del påminner om att det faktiskt rör sig om ett slags klotter. Låt vara att det inte är två meter höga lila sprejmålningar som kostar miljoner att sanera från en fordonssida.

Men Leif-dekalerna dyker även upp utanför de utrymmen som är åtkomliga för passagerare. I lokhytter sitter skylten "Iakttag försiktighet då kroppen lutas utanför sidoväggen", en skylt avsedd för lokföraren (och på den tiden loken var dubbelbemannade lokeldaren eller lokbiträdet) att tänka på när man lutar sig ut för att se bättre vid växling, avgång eller annan skymd sikt.

Det förekommer att det står ”Iakttag försiktighet då LEIF! lutas utanför sidoväggen”. Den dekalens placering gör att man kan utesluta ”vanliga” tågresenärer som Leifs upphovspersoner.

Carl-Johan Linde, presskommunikatör vid SJ, är en av många presskommunikatörer som då och då får frågor om saken. Journalister eller deras kolleger eller vänner ser dekalen, någon ur allmänheten ser dekalen och ”ringer tidningen” eller ställer frågor i något synligt forum, exempelvis Twitter.

– Helt ärligt vet jag inte hur det här med ”Leif” uppkommit, säger Carl-Johan Linde.

Han är naturligtvis inte ensam om den saken.

– Det verkar ha blivit en rolig grej med ”Leif” och vi får ibland frågor om det här, och det är ju trevligt att folk bryr sig.

Varken Carl-Johan Linde eller någon av hans kolleger (varav en och annan uttalat sig i olika massmedier om saken de senare åren när Leif blivit känd och spridd) ser något annat än ett harmlöst skämt bakom Leif-trenden. Det påverkar inte säkerheten eller tågtrafikens drift och kan ge resenärerna och personalen ett leende på läpparna och göra varumärket SJ omtalat – då är allt som det ska.

Fenomenet med Leif påminner i det lilla om det märkliga klottret ”Kilroy was here” (Kilroy var här), ett klotter som började dyka upp bland amerikanska soldater under andra världskriget. Samma oklara ursprung. Samma ofarliga mening. Och samma, stundtals livliga, diskussioner om vem eller vad som avses där en och annan lanserar tvärsäkra teorier.

Den allomfattande nätencyklopedin Wikipedia har en sida om Kilroy, men ännu har inte Leif fått samma världsrykte och -spridning som motiverar egen Wikipedia-sida.

Det enda som förenar Leif och Kilroy (den senare som möjligen var en amerikansk fartygsinspektör) är den gula färgen.

Kilroy sägs ha använt gul färgkrita när han visade att han inspekterat fartyget genom att skriva att han varit där. LEIF! står med svart text på gul bakgrund.