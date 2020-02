Sandskrovliga gudinnan är favoriten i Kulturkioskens nya utställning

Det första som möter en i Kulturkioskens nya utställning ”The Delicate X” är en triptyk som ser ut att ha hängt i en kyrka före katastrofen.

Som om en bomb har slitit sönder dess yta, men att spåren av bilden därunder ändå framträder i den skrovliga strukturen.

”Mother Goddess” heter verket i sand och oljefärg på linneduk av Agnes Ersson. Jag får känslan av att det är en bild som jag har sett tidigare som skymtar fram. En gestalt, gissningsvis titelns gudinna, omgärdad av amoriner och en andra gestalt i bildens utkant som häller vätska ur ett kärl.

En moder jord, en kvinnlig urkraft, ett alternativ till patriarkatet.

På nära håll är det bara en sandpapperlik yta, men kliver man tillbaka från bilden så framträder dessa motiv, som om någon gjort allt för att radera dem men att de ändå vägrar låta sig utplånas.

”Mother Goddess” är det verk som är mest tilltalande i utställningen ”The Delicate X” som Agnes Ersson gör tillsammans med Heléne Andersson och Sandra Leandersson. De är inte en konstnärsgrupp, men tre konstnärer som har mycket gemensamt, som studerade textil vid Konstfack tillsammans och som också har ställt ut gemensamt tidigare.

Övriga verk är mer undanglidande, och det är till exempel först när jag ser titeln på Sandra Leanderssons bidrag som det öppnar upp sig för en möjlig tolkning: ”No matter how bright we glitter we can never be gold”. Hon kontrasterar enkla textilier mot glittrande pärlor. Pärlornas lite billiga uttryck – glittrande men inte guld, som sagt – kan tolkas som en symbol för drivkraften att göra oss lite finare än vad vi är. Att styra ut sig i lånta fjädrar.

Trions tredje medlem, Heléne Andersson, är den som är mest undanglidande och den som jag har svårast att ta till mig. Hon visar några textila verk i vävt bomullsgarn med amorfa mönster. De har en lite solblekt känsla över sig.

Nej, det är tillbaka till ”Mother Goddess” som jag söker mig. Försöker få en skymt igen av det som gömmer sig under den skrovliga ytan.

*

KONST

”The Delicate X”

Medverkande: Heléne Andersson, Agnes Ersson och Sandra Leandersson

Kulturkiosken, Gävle (på innergården till Kulturhuset Gävle)

Utställningen pågår till och med 23/2