Sandström: Lika bra att lyfta in Molin i förstakedjan direkt, Brynäs

Bengtzén kanske vi kan lämna därhän, men ändå konstatera som jag gjorde i livesändningen ihop med kollegorna på Nerikes Allehanda, att inom hockeyns egna lilla familjesfär hamnar de flesta på fötter igen –oavsett hur man presterat i tidigare klubbar.

Nu får Bengtzén en liknande roll i Örebro som den Andreas Dackell har i Brynäs.

Örebro som för övrigt körde över Brynäs med 6–1 för inte så länge sedan, och är något av höstens överraskningslag ihop med serieledande Rögle.

Ett Rögle som kommer till Gävle på torsdag där Janne Larsson, som också fick sparken från Brynäs förra hösten, numera är assisterande tränare till Cam Abbott.

Tänk hur det kan bli...

Och till matchen på torsdag kliver en annan före detta brynäsare in i laget. Emil Molin, Oves grabb, som nu värvats från Malmö säsongen ut.

En bra värvning av en spelare som hunnit bli 26 år och länge befann sig i skuggan av sin pappa. Även om Ove och Emil har helt skilda spelstilar och storlek, Emil är nästan en decimeter längre än sin pappa, så har såklart Molin Jr under uppväxten fått finna sig i att bli jämförd med sin far.

Nu ska Ove dessutom träna Emil i Brynäs och där bakom finns en Molin till att hoppas på i framtiden. Linus Molin i Brynäs U16 och Gästriklands tv-pucklag som om två veckor spelar slutspel.

Emil Molin var med i Brynäs guldlag 2012. Då 19 år och fick rätt begränsat med speltid. Sedan skrev han kontrakt med Dallas i NHL men lånades hem direkt till Brynäs. Hamnade ett år i Rögle och åkte sedan över till USA en säsong, 2015/16.

När han sedan återvände till Sverige hösten 2016 var just Stefan Bengtzén sportchef i Brynäs och Emil Molin var inte intressant. Han hamnade i Modo i allsvenskan – och gjorde succé.

Andra säsongen, 2017/18 vann han poängligan i hockeyallsvenskan med 51 poäng (23+28) på 52 matcher med en viss Micke Sundlöv som sportchef.

Sundlöv kunde dock inte behålla honom i Ö-vik utan Emil Molin värvades till Malmö, där en knäskada förra hösten stoppade honom från spel.

Jag träffade Emil i samband med en match i Gävle efter operationen förra säsongen – och kan väl konstatera nu i efterhand att jag inte är förvånad att han nu blivit upplockad av Brynäs igen. Det var den känslan jag fick att så skulle ske.

Hur ska då Brynäs använda Emil Molin? Ja, helt givet är att han ska bör få chansen i power play som är under all kritik just nu. Och självklart bör han kastas in i någon av de två förstakedjorna.

Mitt förslag: Placera in honom med Greg Scott och Anton Rödin och flytta på Jaedon Descheneau. Det är värt ett försök.