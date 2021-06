Sandström: Nu är det upp till bevis för Kangas och hans nyvalda styrelse i Brynäs IF

Årsmötet sa sitt. Demokratin segrade – och Brynästwitter jublade sig till sömns sent i natt.

Nu är det upp till bevis för den nya styrelsen i Brynäs IF att förvalta det förtroende medlemmarna gav dem under årsmötet, som blev ett crescendo i ordets rätta bemärkelse, innan denna kaotiska säsong kunde få sitt avslut.