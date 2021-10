Sandström: Vem ska tro på Brynäs om inte Mikko Manner gör det?

Topptippade Färjestad hade släppt in 14 mål och tre raka förluster, de två senaste förvisso efter övertid. Då kastade man in sin nyinköpte förstemålvakt Dominik Furch från start – och vann lätt mot Brynäs som inte har den "lyxen" att kunna plocka in nytt i en handvändning.