Sandviken kryssade i toppmötet utan stjärntrion: "Ett kvitto"

Första halvlek började tillknäppt. Det syntes att det var två disciplinerade lag som möttes. Seriens bästa målskytt Ashley Coffee i Haninge ställdes mot två för kvällen ovana anfallare i Hägg och Mohammed när stjärntrion Bellander, Englund och Johansson saknades i SIF.

Men det märktes inte nämnvärt för oj vilket starkt försvar Sandviken visade upp i första halvlek. Haninge kom knappt igenom.

– Jag har inte reflekterat kring att de inte var med. Men det är klart att det är tre spelare som varit ordinarie större delen av säsongen. Vi visar att vi har en väldigt bra trupp. De som kommer in i dag gör det väldigt bra, det är ett kvitto på att vi har en bra trupp och fräscha killar i laget, säger Olof Mård.

Mohammed hade läge att spräcka målnollan när han nickade på ett inlägg från Koidan.

Även Hägg fick chansen på en fin boll från Mård som han tog emot felvänd i straffområdet, vände upp och klippte till strax ovanför ribban.

Det var ett tålamodskrävande spel där båda lagen stängde till varandra bra.

Men vem behöver egentligen forwards när man har en pricksäker mittback?

Efter en halvtimme fick Sandviken hörna från vänster som Koidan slog in, då damp bollen ner framför kapten Mård som placerade in bollen med vänsterdojan.

– Koidan slog en lång hörna, vinden ställer till det lite men jag läser den bra och kommer förbi. Sen var jag så nära mål så det gällde bara att få träff på bollen. Det krävdes ingen kraft det var bara att raka in den, det var skönt och kul.

Dessutom hade Håkansson två fina chanser att utöka ledningen precis innan paus på två högerhörnor.

Men Sandviken gick till paus med en 1–0-ledning.

Nu skulle allt handla om att städa av andra halvlek för att knipa viktiga tre poäng i toppstriden.

Sandviken fortsatte att göra Haninges anfallare osynliga och stoppade alla vägar framåt.

Ett misstag i försvaret ledde dock till en kvittering för Haninge när Niclas Håkansson skulle nicka bort ett inlägg men istället förlängde en boll vidare in i straffområdet till Cosic som fixade likaläge.

– Det var speciella förhållanden med vinden, det var väldigt stark blåst. I första hade vi medvind och i andra motvind. Vi spelade bra och deras 1–1 kom väldigt olägligt. Man märkte att de var beredda att gå fram och flytta fram folk, de fick målet när Niclas försöker nicka bort den, det var olyckligt.

Kvitteringen gav hemmalaget energi och tålamodet gav frukt när man efter ett himla flipperspel i straffområdet till slut lyckades ta ledningen.

– Vi möter ett bra lag och de får in en kvittering och får bra energi med det att gå framåt väldigt hårt och gör 2-1 bara fem minuter senare.

Koidan sköt utifrån med tio minuter kvar och Engqvist brände ett jätteläge att kvittera igen. Men Sandviken plockade upp Håkansson i anfallet. Då ordnade han straff i 83:e minuten när han drogs omkull i straffområdet.

– Vi var tvungna att trycka framåt mer eller mindre för att få en eller tre poäng, det var det alternativet vi hade. Det föll ju väl ut, det är ju han som ordnar fram straffen.

Den slog Naeem Mohammed rakt på Haninges målvakt, som dock lämnade en retur som Mohammed säkert placerade in.

På slutet hände liksom allt, bara minuten efter straffkvitteringen gjorde Ashley Coffee mål igen och firade vilt. Men vinkades av för offside och känslorna hamnade all over the place.

Det slutade med att lagen fick dela på en poäng.

Brommapojkarna som hade kvalplatsen förlorade sin match så både Sandviken och Haninge hade kunnat ta jättekliv i tabellen om de lyckats med tre poäng.

– Vi hade ingen koll på det under matchen. Det är jämnt där uppe, men vi kan bara fokusera på våra matcher som vi har framför oss. Det är klart, hade vi vunnit hade vi gått om...

Hur känns ett kryss mot Haninge så här i efterhand?

– Med tanke på hur vi försvarade oss under större delen känns det såklart, de hade inte så mycket farligheter förrän målet kom. Men det är såklart man vill åka dit och vinna och vi var på väldigt god väg och vi hämtade upp ett underläge. Det är en positiv avslutning, sen önskar man sig alltid tre poäng men med hänsyn till att vi låg under och fick en poäng var det bra.

– Vi möter ett bra lag, vi står upp på ett bra sätt och gör 2-2 också. Vi visar bra moral och styrka, säger Mård.

IFK Haninge–Sandvikens IF 2–2 (0–1)

Målen: 0–1 (30) Olof Mård, 1–1 (71) Marijan Cosic, 2–1 (77) Ashley Coffee, 2–2 (85) Naeem Mohammed.

Hörnor: ingen uppgift.

Varningar, Haninge: Mamadouba Diaby (70) SIF: Tobias Johansson (78)

Domare: Tom Ghorbani