Sandvikenartisten Julia Viktoria är tillbaka – nu även på svenska

Julia Viktoria, egentligen Julia Engborg, bodde i Sandviken mellan 2012 och början av 2018. Samma år hon blev myndig lämnade hon alltså Gästrikland. Men kopplingen hit är fortsatt stark med sommarstugan som hon besöker då och då och troligen även till jul. Därför fortsätter vi att benämna henne som Sandvikenartist fast hon egentligen bor i Älta sedan tre år.

– Jag är både en småstads- och storstadstjej i ett och behöver nog båda delarna för att känna mig hel, konstaterar Julia Viktoria.

Sedan sist vi pratade med Julia Viktoria 2017 har det hunnit hända en hel del förutom att hon formellt blivit vuxen. Hon har tagit en mer självklar del i processen bakom att göra sin musik, även om hon skrev redan då hon lanserade sig själv 15 år gammal. Förutom att vara artist är hon alltså låtskrivare, eller topliner mer specifikt. Detta branschbegrepp innebär att du skriver en låt utifrån en färdig musikalisk bakgrund, en instrumental.

Läs mer: Julia Viktoria har gjort en av 2020 års klistrigaste lokala hitlåtar

Nytt är även att Julia Viktoria har gjort samarbeten med utländska artister. Mest framgångsrikt hittills med den nederländsk edm-producenten: LNY TNZ. Som så ofta i branschen hade samarbetet sitt ursprung i en låt hon skrev på ett skrivarläger (camp) innan corona och sedan dröjde det ett bra tag innan "allt hände under två veckor".

Hon släpper sin musik själv på egna bolaget Juviel Music och samarbetar med producenten Johannes Willinder. I praktiken köper hon hans instrumental (även kallat track, vilken hon sedan skriver text och sångmelodi till). I slutändan genererar det inte jättemycket pengar för Julia Viktoria som det ser ut nu.

– Man tjänar nästan ingenting på att släppa låtar som artist i dag, utan mest på att uppträda, vilket ju inte går just nu, säger Julia Viktoria och berättar att hon precis börjat jobba på Willys vid sidan av musiken.

Musikvideon till "Stranger" inspelad hemma under coronaförhållanden:

Nya ep:n "Stranger" innehåller fem spår och undertecknad skulle påstå att i princip alla är av den kalibern att de sätter sig vid första lyssningen. Julia Viktoria kallar sin musik "heartbreak music", hjärtekrossarmusik. En och annan utländsk bloggare vill nog få in henne i segmentet scandipop, skandinavisk pop, där Robyn är ett av förgrundsnamnen. För nog andas det Robyn om titelspåret som alltså också är med i en svensk version som "Främling". Den har ingenting med Carola att göra alltså, utan är snarare något av 20-talets svar på "Dancing On My Own" med tydlig 80-talsinfluens, trots modern lyxig pop för strömningseran.

Julia Viktoria började skriva på svenska precis när det blev det nya heta språket i svensk populärmusik omkring 2018, i allt från hiphop till att exempelvis Molly Sandén återuppfann sig själv med modersmålet.

– Ett tag funderade jag på att köra på svenska fullt ut, men kände att jag måste ge engelskan lite mer chans först. Planen är att smyga ut lite svenskt material då och då i framtiden.

"Främling" handlar om Julia Viktorias hittills enda förhållande, en norsk expojkvän som det tog slut med för snart tre år sedan i samband med flytten tillbaka till Älta.

– Exakt som jag beskriver i låten tyvärr har vi ingen kontakt i dag, vi är främlingar för varandra, vilket jag tycker är lite synd. Jag tycker att man ska kunna ha en vänskapsrelation med någon man tillbringat en stor del av sitt liv med.

Julia Viktoria är jättenöjd över uppmärksamheten som ep:n orsakat inte minst på P3 men också Spotifys viktiga lista New Music Friday. Hon hoppas nu att ett större skivbolag ska vilja plocka upp henne.

– Om något skivbolag läser det här är jag free and available.

Du verkar inte sätta något särskilt egenvärde i att vara "indie"?

– Nej, Julia Viktoria är ju både min bebis och är jag själv, men jag kan samtidigt se det ur ett affärsmässigt perspektiv att hon också är produkten. Jag lärde mig tidigt att jag måste kunna skilja på de här två, för annars skulle jag aldrig kunna ta kritik eller feedback och bara se det som ett personangrepp.

* Lyssna på Julia Viktoria i vår lokala Spotifyspellista med hits från bygden.