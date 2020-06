Sandvikenbandet skramlar pengar till unik insamling – vill väcka liv i psykedelisk uppfinning

"Blackbird" som släpps 12 juni är Men On The Borders tredje studioalbum. Alltså inte ett samlingsalbum även om det är en blandning av gamla singelfavoriter under de snart tio år gruppen existerat samt nyinspelade spår.

Den gamle Pink Floyd-medlemmen Syd Barrett en tematisk förebild för Men On The Border. Följaktligen är fyra av nio spår också covers på honom. Däribland "She Took A Long Cool Look" från Barretts soloalbum "The Madcap Laughs" utgivet 1970. Den tre minuter och 31 sekunder långa låten byter taktart hela 38 gånger, berättar gitarristen Phil Etheridge.

– Trots att jag har skrivit låtar sedan tonåren har jag aldrig gjort nåt sånt och skulle inte kunna göra det utan att det lät forcerat. Min hjärna fungerar helt enkelt inte på det sättet, men det är underbart att leka med såna låtar.

Men On The Border är numera en kvartett sedan basisten Herbie Parkin och trummisen Björn Hammarberg slutat. Michael Wahlin är nu stadigvarande batterist. En fast basist saknas dock, men det finns en möjlighet att ekvilibristen Peter Holmstedt (även i P-Floyd) utvecklas till en. Han ska åtminstone delta i det som har potential att bli det största Men On The Border har gjort hittills: konserten Syd Barrett - A Summer Of Love i Berwaldhallen i Stockholm 14 november. Och det med en brasklapp från hallen i fråga om att ett datum är vikt för mars 2021, om corona fortfarande sätter stopp i slutet av innevarande år.

Det var efter den lyckade showen i Barretts hemstad Cambridge 2016, som bandet i samråd med David Gale (barndomsvän till Barrett och berättare i showen), Peter Wynne Willson (ljuskonstnären som även kallas Pink Floyds femte medlem) kom fram till att en uppföljare krävdes. Inte minst eftersom ingen av de nämnda är "purunga" som Göran Nyström, bandets vokalist, säger.

– "Vore det inte synd om vi inte gör det igen?" resonerade vi och frågade Berwaldhallen, som förvånansvärt nog sa ja.

Nu har projektet vuxit ytterligare då Janne Schaffer kommer gästa och även Jan Stumsner från P-Floyd. Fler är att vänta. Gästar gör också nämnde Wynne Willson, som förhoppningsvis kommer kunna leverera en alldeles speciell upplevelse till publiken. Det är nämligen så att han utvecklade en roterande ljusrigg som ger i från sig psykedeliska effekter, kallad Dalek vilken användes under Pink Floyds tidiga era redan omkring 1967. Därefter byggde han nya projektorer i samma anda till Pink Floyds sista turné 1994.

– Tydligen så förvarade han dessa i en lada, som bonden på gården sedan flyttade utomhus så att de skadades av regn. Vi ska därför starta en crowdfunding-kampanj för att restaurera riggarna.

Med tanke på vad skivsamlare är beredda att betala för vissa Pink Floyd-vinyler till exempel, är det inte omöjligt att det går att samla ihop även till denna summa. Allt relaterat till Pink Floyd engagerar bevisligen än i dag och det väntas tillresta från flera håll i världen även till konserten i Berwaldhallen, till vilken biljetterna släpps 21 augusti.

På sistone har MOTB även befunnit sig i Slowbeat studio i Gävle och från det projektet har en video släppts till "Grantchester Meadows" där gitarrvirtuosen Steven Kautzky Anderson gästar. Tisdag 16 juni kommer en till låt från den sessionen, en cover på klassikern "See Emily Play". Gruppen kommer också anordna en digital releasefest för "Blackbird"-albumet klockan 20.00 på Facebook fredag 12 juni från Kulturcentrum i Sandviken.