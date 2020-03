Sandvikenbördiga rockabillysångerskan gör det bästa av coronasituationen – livesänder från sitt vardagsrum

1999 lämnade Ann Björling, då Gyllner, uppväxtens Sandviken för Stockholm. Drömmen var att jobba på showrestaurangen Wallmans, vilken också gick i uppfyllelse, närmre bestämt på dess division Golden Hits. Hon har även kunnat ses i Waterloo - en ABBA-hyllningsturné som reser jorden runt och mycket annat under åren som frilansande musiker. Via den svängen träffade hon Frida Brunzell och Beatrice Robertsson. För omkring fem år sedan lade de ut en rockabillycover på Roxettes "The Look". Det blev en viral succé och det nya bandet Rockabilly Fabulous var fött. Likheter finns med tyska The Baseballs, som gjorde succé med sin variant av Rihannas "Umbrella" 2009. I den delvis äkthetsbesatta rockabillyscenen har inget av dessa två projekt varit helt okontroversiella.

– Flera tycker det är jättekul att vi håller på, andra säger att vi gör "pop-a-billy". Men vi visste att det skulle vara minerad mark när vi började också. Vi är inte uppvuxna med rockabilly men tycker att det behövs lite kvinnlig powerglädje i scenen, säger Ann Björling.

I fjol kom första originalsingeln: "Womankind" som gått varm på P4 och den följdes upp av "Ready, Set, Go" 13 mars. Den sistnämnde firades också på ett lite annorlunda sätt i lördags 21 mars då trion tillsammans med fyra musiker framförde låten filmad live på Facebook hemma hos Ann Björling i Tyresö.

– Det var hur kul som helst och vi har fått fin respons både vänner och okända.

Rockabilly Fabulous är inte ensamma om att streama sina konserter i dessa dagar. Deras bokningsbolag MTA Production har startat projektet Bring It Home 2020 inom vilket artister som Conny Bloom har uppträtt och publiken uppmanas att bidra med pengar för att lindra inkomstbortfallet corona orsakar. På det lokala planet gjorde Slim Vic en spelning på nätet i helgen och hiphopklubben Skrrrt har tankar på att flytta sitt dj:ande ut på nätet.

– Det är kul att se att fler och fler kolleger hakar på trenden. I dåliga tider är det ofta kulturen som man drar ner på först, men jag tror också det är något folk behöver i kristider.

Kulturminister Amanda Lind berättade i fredags 20 mars att hon sköt till 500 miljarder kronor till kultursektorn i ett krispaket vilket Ann Björling välkomnar.

– Jag tycker regeringen gör ett bra jobb. Med de förutsättningarna de har gör den vad den kan.

Annars är alla datum för Rockabilly Fabulous strukna till och med maj.

– I sommar har vi en hel del bokningar, på till exempel stadsfestivaler och bilträffar. Förhoppningen är att det ordnar upp sig och att vi kanske även kan boka om de inställda datumen från våren. Jag tror det kommer finnas ett sug hos publiken att se livemusik när förbjudet mot folksamlingar över 500 personer har hävts.

Planen för Rockabilly Fabulous längre fram är att åka ut med The Boppers igen på deras julturné, som blir större i år och även är tänkt att innehålla Brolle.