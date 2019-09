Sandvikenfilmare tog storslam på Exit Filmfestival

"Cafét på ön", ett elva minuter lång drama om en äldre herre som försöker uppvakta en dam på ett café tilltalade både jury och publik då den vann pris i tungviktsklassen (filmare i åldern 20-26 år) samt publikens pris på Exit filmfestival 2019. Därtill fick den specialpriset från Existentiell filmfestival i Falun.

I mellanviktsklassen för de mellan 16-19 år vann den animerade filmen "Tiny Steps" av Gävlebon Fanny Åhrlin som även passade på att uppmana fler att ställa upp med animerat i sitt tacktal.

Vinnarna får nu representera Gävleborg i den kommande Novemberfestivalen i Trollhättan, även kallat SM i ung film.

Alla vinnare

1:a pris tungvikt: "Caféet på ön" av Viktor Ivarsson

Hedersomnämnande tungvikt: "Dans i din skalle" av Linnea Thorslund

1:a pris mellanvikt: "Tiny Steps" av Fanny Åhrlin

Hedersomnämnade mellanvikt: "Day one" av Martin Ekelund

Publikens pris: "Caféet på ön" av Viktor Ivarsson

Öppen klass 1:a pris: "We have to go" av Johan Bodell

Juryns Specialpris: "Vägn" av Joel Forslin

Specialpris Existensiell filmfestival: "Caféet på ön" av Viktor Ivarsson

Noomaraton vinnare: Glasklar Film - "Fotbollsträningen" & Filmtroopers – "Spara kvittot"

Årets jury var: Roger Thollin, Diana Andersson Walve & Moa Liljedahl