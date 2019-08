Sandvikens IF hämtade i kapp underläge och kryssade mot Team TG

I halvtid ledde Team TG matchen på hemmaplan i division 1 norra herr i fotboll mot Sandvikens IF med 3–1. Men i andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 3–3.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Sandvikens IF.

Målgörare för hemmalaget var Oscar Krusnell och Erik Granat 2, och för bortalaget Emil Alejon Bellander, Rasmus Lindgren och Naeem Mohammed.

Det här betyder att Team TG är kvar på tionde plats, och Sandvikens IF stannar på fjärde plats, i tabellen.

I nästa match möter Sandvikens IF Umeå FC borta på lördag 31 augusti 15.00.