Sandvikens IF-legendaren som blev "alla vänsteryttrars fasa" har avlidit

Till och med självaste Nacka Skoglund bytte kant i en uppvisningsmatch – för att slippa Curt Cahlman.

Nu har Sandvikens IF-legendaren Cahlman avlidit vid en ålder av 91 år.

Cahlman var en starkt bidragande spelare till de framgångar som Sandvikens IF hade under 50-talet och han spelade 151 allsvenska matcher för SIF – faktiskt hela 113 i rad.

Högerbacken Cahlman fanns med i det SIF-lag som 1955–56 blev fyra i allsvenskan, vilket är den senaste topprestationen av klubbens om nyligen fyllde 100 år 2018.

Cahlman spelade då i den förstaelva som såg ut så här: Stig "Tjofsen" Olsson, Curt Cahlman, Lennart Norbäck, Sven Bergsten, Åke Kling, Fred Eklöf, Lennart Andersson, Ingemar Clarin, Bengt Sjögren, Arne Hodin och Curt Andersson.

Cahlman föddes i Ala och spelade under inledningen av karriären i Ljusne AIK innan han värvades till Sandvikens IF 1951. Där spelade han kvar till 1962 och var alltså med under de allsvenska säsongerna 1953–54 och 1955–61.

Som spelare benämns han i olika presentationer som snabb och brytsäker, så snabb och ettrig att han av många betecknades som alla vänsteryttrars fasa i allsvenskan.

Det var dock i en uppvisningsmatch med Ljusdals IF i mitten av 50-talet som han stötte på Inter där Nacka Skoglund spelade och var så bra och så jobbig att världsstjärnan faktiskt bytte kant.

Efter karriären flyttade Cahlman hem till Hälsingland och bodde under lång tid i Söderhamnstrakten och hann med att vara tränare för både Sandarne SIF och Ljusne AIK i dåvarande division tre.